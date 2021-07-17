Николич готов к Суперкубку России лучше Семака: анонс матча «Зенит» — «Локомотив»

Подготовка к новому сезону у «Зенита» получилась непривычной короткой. Без многих сборников часть команды сначала тренировалась в Санкт-Петербурге, а затем — все еще неполным составом — улетела на сбор в Австрию. Там питерцы сыграли с «Шальке» (0:0), «Вердером» (2:2) и «Карлсруэ» (3:1). Из ключевых игроков не было Барриоса и Ловрена, Дзюба провел один тайм (отдал голевой пас), Азмун — чуть больше тайма. Мало играли и Кузяев с Караваевым. Сердар успел даже за это небольшое время сделать дубль, также забивали Дриусси, Мостовой и молодой Кузнецов. Три голевые передачи на счету Малкома — кстати, после Суперкубка бразилец уедет на Олимпиаду в Японию.

«Локомотив» в отличие от «Зенита» уже месяц как играет товарищеские матчи: всего их за это время было аж 8. Игровую практику получили и основной состав, так и ближайший резерв. Лучшим бомбардиром стал Миранчук, забивший три гола, правда, на него пока Николич, похоже, не особо рассчитывает. Антон играл недавно с «Ростовом» вместе с резервистами. Почти все игроки здоровы, травма только у Зе Луиша. «Локо» укрепился крайним защитником Ненаховым за 2 млн евро, Николич ждет еще два трансфера: в центр защиты и центр полузащиты. Все-таки команда осталась без Чорлуки и опорника Мухина.

«Зенит», в свою очередь, вообще никого не купил. Более того, с учетом вернувшегося из аренды Мамманы, у питерцев 9 легионеров. А заявить на сезон можно только восьмерых. Последние годы одним из кандидатов на выход считается Дриусси (в прошлом сезоне он провел лишь 16 матчей и забил всего один гол). Если «Зениту» удастся продать двух аргентинцев, то тогда можно будет взять еще одного легионера. Пока же перспективы снова идти в Лигу чемпионов с этим составом выглядят сомнительно. Семак как минимум хочет взять левого полузащитника. Интересно, и как решится вопрос со вторым вратарем. Лунев ушел в «Байер», остались Кержаков и 18-летний Одоевский.

Для «Локомотива» это будет уже пятый Суперкубок России подряд. В предыдущих 4 попытках «железнодорожники» только один раз праздновали успех: в 2019-м обыграли чемпионский «Зенит». Для нового руководства «Локо» да и для Николича сейчас чем больше трофеев, тем лучше. Так что мотивация у игроков «Локомотива», скорее всего, будет выше. «Зенит» же с 2015-го уже три раза брал Суперкубок, так что тут с настроем могут быть проблемы. Тем более лидеры еще не набрали форму. Так что в этот раз беспроигрышная серия питерцев против «Локо», состоящая из 4 матчей, вполне может прерваться. Как минимум у команды Николича хорошие шансы не проиграть в основное время. БК Winline дает на это событие коэффициент 2,40.