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11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» — опять главный претендент на титул, но «Спартак» с этим не согласен: анонс чемпионата России

Встречаем новый сезон.

Зенит
Спартак
ЦСКА
Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» (коэффициент на победу в БК Winline — 1,4).

«Зенит» при Семаке стал первой командой, кто смог после «Спартака» выиграть чемпионат России три раза подряд. При всех неудачах питерцев в еврокубках такое доминирование внутри страны — серьезное достижение. Три золота сине-бело-голубые взяли без особого сопротивления, сейчас же сложности будут. Лидерам «Зенита» больше 30, так что для Дзюбы, Ловрена и Ракицкого увеличивается риск травм. Приобретений пока нет, а вот потери в составе есть: ушли Лунев, Жирков, давно хочет сменить команду Дриусси. Впрочем, запас прочности у петербуржцев такой, что даже с этими проблемами, даже с лигочемпионской нагрузкой осенью, они все равно считаются безоговорочными фаворитами в РПЛ.

«Спартак» (коэффициент на победу — 8).

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Но «Спартак» в этом сезоне всерьез навяжет борьбу «Зениту». Это особый сезон, в 2022-м будут отмечать столетие клуба, и понятно, какой подарок ждет Федун и болельщики красно-белых. Смена тренера пока проходит безболезненно, при Витории «Спартак» забивает в промышленных масштабах, пусть пока и в неофициальных матчах. Соболев уже готов спорить с Дзюбой за звание лучшего бомбардира России, а помогать ему будут Ларссон, Мозес, Мирзов и еще несколько игроков. Кажется, у красно-белых сейчас сильнейшая атака в РПЛ. Португальский тренер при этом известен как мастер по организации игры в обороне. Если его идеи воплотятся в жизнь, то такой «Спартак» может прервать гегемонию «Зенита» в нашем чемпионате.

«Локомотив» (коэффициент на победу — 12).

«Локомотив» все еще считается претендентом на медали, но побороться за титул ему будет сложно. Руководство клуба затеяло сложную комбинацию, взяв на работу известного специалиста Рангника (ставил на ноги «РБ Лейпциг») и Цорна, работавшего в «Спартаке». Теперь и перспективы Николича в команде под вопросом, если случится череда поражений, то это сербу вряд ли простят. Тренер пока экспериментировал перед сезоном, ставил Смолова плеймейкером, но главная тактика осталась прежней: забить первыми и сыграть на контратаках. Весной это работало (кроме матча с «Зенитом»), посмотрим, продолжит ли это работать в новом чемпионате. В Суперкубке, как известно, получилось не очень. В обороне «Локо» надо заменить Чорлуку, пока что это главная потеря для команды.

ЦСКА (коэффициент на победу — 14).

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В ЦСКА тоже смущает неразбериха в управлении клубом. Приглашение неопытного Олича весной и поспешное с ним расставание, назначение такого же неопытного тренера, как Березуцкий — всё это вызывает вопросы. Сам Алексей уверяет, что команда будет играть в красивый футбол, варьировать тактику, но как все это делать, если уйдет такой лидер, как Влашич? Сможет ли Заболотный заменить Рондона? А опорник Мухин выжигать центр поля так же, как в «Локо»? Вернется ли Чалов на свой уровень? Для претендента на титул в ЦСКА слишком много вопросов. Да, тут по-прежнему есть Акинфеев, его стабильность не вызывает сомнений, да и сезон без еврокубков (впервые за 20 лет!) пройти проще в плане нагрузки. Ближайшие пару месяцев покажет, на верном ли пути армейцы.

«Краснодар» (коэффициент на победу — 16).

В прошлом сезоне «Краснодар» лучше остальных российских клубов выступил в еврокубках и даже пробился в плей-офф Лиги Европы, но это стало лебединой песней для команды, которую выстраивал Мусаев. Теперь собирать по кирпичику все нужно Гончаренко. Ушли Берг, Ольссон, Ари, Смольников, из новичков же в команде пока только Ильин из «Ахмата». «Быки» ищут еще одного форварда, вроде бы даже готовы потратить 20 млн евро на Кордобу из «Герты». В любом случае в «Краснодаре» идет перестройка, и первый сезон в таких случаях редко оказывается успешным. Хотя за медали и зону еврокубков «быки» бороться должны. На меньшее Галицкий вряд ли согласен.

Андрей Санталов

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