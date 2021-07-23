«Зенит» — опять главный претендент на титул, но «Спартак» с этим не согласен: анонс чемпионата России
Встречаем новый сезон.
«Зенит» (коэффициент на победу в БК Winline — 1,4).
«Зенит» при Семаке стал первой командой, кто смог после «Спартака» выиграть чемпионат России три раза подряд. При всех неудачах питерцев в еврокубках такое доминирование внутри страны — серьезное достижение. Три золота
«Спартак» (коэффициент на победу — 8).
Но «Спартак» в этом сезоне всерьез навяжет борьбу «Зениту». Это особый сезон, в 2022-м будут отмечать столетие клуба, и понятно, какой подарок ждет Федун и болельщики
«Локомотив» (коэффициент на победу — 12).
«Локомотив» все еще считается претендентом на медали, но побороться за титул ему будет сложно. Руководство клуба затеяло сложную комбинацию, взяв на работу известного специалиста Рангника (ставил на ноги «РБ Лейпциг») и Цорна, работавшего в «Спартаке». Теперь и перспективы Николича в команде под вопросом, если случится череда поражений, то это сербу вряд ли простят. Тренер пока экспериментировал перед сезоном, ставил Смолова плеймейкером, но главная тактика осталась прежней: забить первыми и сыграть на контратаках. Весной это работало (кроме матча с «Зенитом»), посмотрим, продолжит ли это работать в новом чемпионате. В Суперкубке, как известно, получилось не очень. В обороне «Локо» надо заменить Чорлуку, пока что это главная потеря для команды.
ЦСКА (коэффициент на победу — 14).
В ЦСКА тоже смущает неразбериха в управлении клубом. Приглашение неопытного Олича весной и поспешное с ним расставание, назначение такого же неопытного тренера, как Березуцкий — всё это вызывает вопросы. Сам Алексей уверяет, что команда будет играть в красивый футбол, варьировать тактику, но как все это делать, если уйдет такой лидер, как Влашич? Сможет ли Заболотный заменить Рондона? А опорник Мухин выжигать центр поля так же, как в «Локо»? Вернется ли Чалов на свой уровень? Для претендента на титул в ЦСКА слишком много вопросов. Да, тут
«Краснодар» (коэффициент на победу — 16).
В прошлом сезоне «Краснодар» лучше остальных российских клубов выступил в еврокубках и даже пробился в
Андрей Санталов