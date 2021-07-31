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10:39 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА воспользуется кризисом в «Локомотиве»: анонс первого дерби сезона

Главный матч тура.

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ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА с победы начал новый этап в своей истории. Армейцы в в первом матче под руководством Алексея Березуцкого переиграли «Уфу». При этом красно-синие провели два разных тайма. В первом они не настаивали на владении мячом и инициативе — такой осторожный подход от молодого тренера удивил. И это все равно не спасало от опасных моментов, Акинфееву дважды пришлось спасать команду. И только во втором тайме ЦСКА взялся за дело: 11:3 по ударам, 9:1 по угловым. Неудивительно, что и гол пришел с углового, Заболотный хорошо набежал в ту точку, куда прилетела подача Дзагоева. Алан пока не готов играть весь матч, но с ним армейцы гораздо сильнее. Особенно, пока нет Влашича.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 2, 31.07.2021, 20:00

ЦСКА-Локомотив-

«Локомотив» по игре был более убедителен, особенно если учесть, что ему пришлось взламывать плотную оборону «Арсенала». 80 минут автобусная тактика туляков работала, они даже вели 1:0, но команда Николича все-таки добилась своего.

Два угловых от Смолова — два гола Жемалетдинова. И на десерт еще один точный удар от Федора. Форвард снова, как и весной, стучится в сборную России.

При этом по владению «Локо» показал какие-то фантастические для России цифры: 82 на 18. Не зря Николич после матча был очень доволен игрой команды. А ведь обычно его футболистам удобнее убегать в контратаки.

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Но, как выясняется, все это похоже на лебединую песню при Николиче. Новое руководство «Локомотива» внезапно надумало устроить распродажу команды, все больше новостей появляется об уходе Крыховяка, Миранчука, Баринова и других футболистов. Даже если сегодня они все еще будут играть за «Локо», на их настрое такие слухи не могут не сказаться. Про поляка уже пишут, что он вообще попрощался со своими одноклубниками. До этого «железнодорожники» уже остались без двух игроков основы: Чорлуки и Мухина. С такой перестройкой результатов от команды в этом сезоне можно не ждать.

Так что несмотря на то, что у ЦСКА есть свои игровые проблемы, шансы армейцев сегодня выглядят предпочтительнее. Да и Влашич тренировался на этой неделе с улыбкой на лице — возможно, его переход в «Милан» отменяется?! Николичу в такой ситуации не позавидуешь, ведь появились слухи и о его увольнении. «Локомотив» с лета 2020 года успел выиграть у ЦСКА 4 матча, став самым неудобным соперником армейцев, но сейчас у красно-синих самый удобный момент прервать эту серию. БК Winline на победу ЦСКА предлагает коэффициент 2,24.

Андрей Санталов

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