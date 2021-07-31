ЦСКА воспользуется кризисом в «Локомотиве»: анонс первого дерби сезона
Главный матч тура.
Главный матч тура.
ЦСКА с победы начал новый этап в своей истории. Армейцы в в первом матче под руководством Алексея Березуцкого переиграли «Уфу». При этом
«Локомотив» по игре был более убедителен, особенно если учесть, что ему пришлось взламывать плотную оборону «Арсенала». 80 минут автобусная тактика туляков работала, они даже вели 1:0, но команда Николича
Два угловых от Смолова — два гола Жемалетдинова. И на десерт еще один точный удар от Федора. Форвард снова, как и весной, стучится в сборную России.
При этом по владению «Локо» показал
Но, как выясняется, все это похоже на лебединую песню при Николиче. Новое руководство «Локомотива» внезапно надумало устроить распродажу команды, все больше новостей появляется об уходе Крыховяка, Миранчука, Баринова и других футболистов. Даже если сегодня они все еще будут играть за «Локо», на их настрое такие слухи не могут не сказаться. Про поляка уже пишут, что он вообще попрощался со своими одноклубниками. До этого «железнодорожники» уже остались без двух игроков основы: Чорлуки и Мухина. С такой перестройкой результатов от команды в этом сезоне можно не ждать.
Так что несмотря на то, что у ЦСКА есть свои игровые проблемы, шансы армейцев сегодня выглядят предпочтительнее. Да и Влашич тренировался на этой неделе с улыбкой на лице — возможно, его переход в «Милан» отменяется?! Николичу в такой ситуации не позавидуешь, ведь появились слухи и о его увольнении. «Локомотив» с лета 2020 года успел выиграть у ЦСКА 4 матча, став самым неудобным соперником армейцев, но сейчас у
Андрей Санталов