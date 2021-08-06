Шварц преподаст урок Березуцкому: чего ждать от главного матча тура

«Динамо» с приключениями, но все-таки взяло три очка в Уфе — москвичи сначала позволили уфимцам в меньшинстве сравнять счет в конце встречи, а затем Шиманьски все-таки успел забить победный гол. Теперь у бело-голубых 6 очков после двух туров, и они в числе лидеров РПЛ. Шварц по-прежнему делает ставку на активный футбол, с высоким прессингом, динамовцы не ждут ошибок соперника, а вынуждают их делать. И немецкий тренер не боится доверять молодежи, и Тюкавин, Захарян с одноклубниками оправдывают это доверие. А тут еще «Динамо» купило яркого дриблера Макарова из «Рубина» — теперь нападение выглядит еще интереснее.
ЦСКА же пока оставляет грустное впечатление. Второй матч подряд армейцы выходят с очень осторожной установкой на игру, они готовы терпеть, отходить чуть ли не всей командой к штрафной, и там обороняться числом. Сомнительная тактика для топ-клуба, впрочем, он сейчас переживает нелучшие времена. С «Локомотивом» команде Березуцкого даже удалось повести в счете благодаря чудесному удару Бистровича со штрафного, но вскоре справедливость восторжествовала. ЦСКА пропустил с углового — тут всё стабильно еще со времен Гончаренко, а затем позволил сопернику пройти к воротам по центру. Пока у красно-синих три очка, «Уфу» в первом туре они смогли дожать.
Сейчас видно, что игра ЦСКА сильно зависит от Дзагоева. Без Алана на поле армейцы действую достаточно пассивно. Сам же полузащитник пока не готов играть 90 минут, поэтому выходит только на замену. Прежний лидер ЦСКА Влашич после всех трансферных слухов не в своей тарелке и напоминает только бледную тень самого себя. Отдельно стоит отметить, что молодой тренер Березуцкий прививает схему 4−3−3 и ставит Чалова и Ахметова на правый и левый фланг атаки соответственно. И уже по первым матчам видно, что в эта позиция футболистам не подходит.
«Динамо» в последние годы удачно играет с ЦСКА — с 2017-го всего одно поражение. И то было в матче прошлой осенью, когда команда, по сути, была без главного тренера. А вот уже при Шварце бело-голубые обыграли армейцев 3:2 — все решили дубль Грулёва и гол Захаряна. Сейчас динамовцы выглядят более обученной командой, они лучше понимают требования тренера. У ЦСКА пока что переходный период, если результаты армейцев не будут соответствовать высоким ожиданиям, то команду опять будут ждать перемены. В этой игре шансы «Динамо» выглядят выше, БК BetBoom предлагает на победу бело-голубых коэффициент 2,62.