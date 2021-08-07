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10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Игра, от которой ждут голов: анонс матча «Зенит» — «Краснодар»

Новая дуэль Семака с Гончаренко в очередном Winline Дерби.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Если считать с Суперкубком, «Зенит» выиграл все три матча в новом сезоне. Хотя во время летних сборов были вопросы. Многие футболисты основы из-за Евро и Кубка Америки поздно приехали в расположение команды, в таких условиях Семак мало что успел наиграть. Но как выяснилось, это не проблема. Чемпион сначала разгромил «Локомотив» (3:0), а затем выиграл два гостевых матча — против «Химок» (3:1) и «Ростова» (4:2). «Зенит» много и охотно забивает, хотя многие игроки еще явно не набрали оптимальную форму. Но класса хватает. Помимо Ерохина (4 гола) и Азмуна (3 гола), стоит отметить и Вендела, бразилец и раздает передачи, и сам забивает.

«Краснодар» в матче с «Химками» напомнил, что команда еще только строится и пока не до конца уверена в себе. Классон не забил с пенальти и после убойного момента в штрафной — моральный дух «быков» сразу упал. Не всё пока понятно и по составу. Пара центральных защитников Кайо — Сорокин — это не самое надежное сочетание. Вильену снова ставят на левом краю обороны, не факт, что это его позиция. Зато клуб Галицкого закрыл вопрос по форвардам (20 млн евро за Кордобу и 3 млн за Ильина) и опорнику (2,5 млн за Крыховяка). Они заменят ушедших Берга и Ольссона. Также Гончаренко пробует молодежь: Сперцян хорошо себя проявил с «Химками», заработал пенальти, опорник Черников тоже обратил на себя внимание.

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По меркам чемпионата России у «Зенита» глубокий состав. Судите сами: сейчас питерцы остались без Малкома (играет на Олимпиаде), Дриусси (перебрался в США), Оздоева (травма), а все равно показывают стопроцентный результат. А можно еще вспомнить уход Жиркова и Лунева. Никого на замену им Семаку пока не взяли. Хотя все чаще появляется информация о переходе бразильца Клаудиньо. Однако для Лиги чемпионов это будет мало, ждем новых трансферов в «Зените». Интересно, как поступит «Краснодар» с новичком Кордобой. В первых двух матчах форвард выходил во втором тайме, но уже успел забить один гол. Крыховяк должен быть в хорошей форме, так что поляка мы увидим в основе.

«Зенит» обычно хорошо проводит Winline Дерби с «Краснодаром»: 12 побед в 20 матчах РПЛ. В последний раз «быки» побеждали в апреле 2018-го, это кстати было в Санкт-Петербурге — 2:1. Известно, что для футбола Гончаренко важна отменная физическая подготовка команды. Пока что ее нет, а значит, краснодарцы уязвимы. Но так же уязвимы и питерцы. Там тоже опорник Барриос еще не набрал форму, а Ловрен и Ракицкий могут ошибиться под давлением. В таких условиях логично ждать голевого матча, тем более что обычно так в Winline Дерби «Зенита» с «Краснодаром» и получается. БК Winline на тотал больше 3 предлагает коэффициент 1,87.

Андрей Санталов

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