Новая дуэль Николича и Семака: анонс матча «Локомотив» — «Зенит»
Разбираем игру тура в РПЛ.
Разбираем игру тура в РПЛ.
В прошлом туре «Локомотив» решал привычную для себя задачу — как вытащить непросто складывающийся матч. «Железнодорожники» в Уфе снова пропустили первыми и снова, как и с «Арсеналом» и ЦСКА, смогли отыграться — 1:1. Причем сделали это в меньшинстве, сработала замена с выходом Лисаковича. Удаление Баринова может аукнуться «Локо» и в этом туре — ведь теперь в центре поля не будет ни его, ни Крыховяка с Мухиным. Николичу придется ставить туда Магкеева и Куликова, нелучший вариант, но других просто нет. Зато в защите с первых минут может сыграть новичок Едвай.
«Зенит» тоже пропускал во всех трех матчах РПЛ, но чемпион при этом взял 9 очков из 9. Питерцы сделали результат с «Краснодаром» уже в первом тайме (3:1) и довели игру до победы. Причем после перерыва «Зенит» просто решил сыграть на удержание счета, и один
«Зенит» продолжает делать ставку на бразильцев. В команду прибыли с Олимпиады Малком и новичок Клаудиньо. Возможно, они появятся на поле уже с «Локомотивом». Клаудиньо может играть на разных позициях в атаке, отдельно отмечают его умение бить
Николич уже дважды проиграл Семаку в этом году, оба поражения получились болезненными — 1:6 и 0:3. Теперь Марко должен придумать, как нейтрализовать ударную силу «Зенита». Дома «Локо», кстати, не проигрывал
Андрей Санталов