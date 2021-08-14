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13:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Новая дуэль Николича и Семака: анонс матча «Локомотив» — «Зенит»

Разбираем игру тура в РПЛ.

Зенит
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В прошлом туре «Локомотив» решал привычную для себя задачу — как вытащить непросто складывающийся матч. «Железнодорожники» в Уфе снова пропустили первыми и снова, как и с «Арсеналом» и ЦСКА, смогли отыграться — 1:1. Причем сделали это в меньшинстве, сработала замена с выходом Лисаковича. Удаление Баринова может аукнуться «Локо» и в этом туре — ведь теперь в центре поля не будет ни его, ни Крыховяка с Мухиным. Николичу придется ставить туда Магкеева и Куликова, нелучший вариант, но других просто нет. Зато в защите с первых минут может сыграть новичок Едвай.

«Зенит» тоже пропускал во всех трех матчах РПЛ, но чемпион при этом взял 9 очков из 9. Питерцы сделали результат с «Краснодаром» уже в первом тайме (3:1) и довели игру до победы. Причем после перерыва «Зенит» просто решил сыграть на удержание счета, и один мяч-таки пропустил. Возможно, сказывается, что многие игроки еще в разных кондициях, поэтому доминировать все 90 минут не получается. Так, например, Дзюба не забил в трех турах и в матче за Суперкубок, с лучшим бомбардиром РПЛ давно такого не было. Выручают Азмун и Ерохин, у них уже по 4 гола.

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«Зенит» продолжает делать ставку на бразильцев. В команду прибыли с Олимпиады Малком и новичок Клаудиньо. Возможно, они появятся на поле уже с «Локомотивом». Клаудиньо может играть на разных позициях в атаке, отдельно отмечают его умение бить из-за штрафной. Хорош в этом сезоне Вендел, с «Кранодаром» он тонким пасом вывел один на один Азмуна. При этом есть вопросы к защите, Ловрен пока не впечатляет, голы «Зенит» в основном пропускает из центра штрафной. У «Локомотива» чаще всего забивают Смолов и Жемалетдинов, они как раз любят получать мяч в непосредственной близости от ворот.

Николич уже дважды проиграл Семаку в этом году, оба поражения получились болезненными — 1:6 и 0:3. Теперь Марко должен придумать, как нейтрализовать ударную силу «Зенита». Дома «Локо», кстати, не проигрывал сине-бело-голубым в последних трех матчах: победа и две ничьи. Кроме того, в прошлом сезоне «Зенит» выиграл только 6 матчей из 15 в гостях, эта статистика тоже на руку «Локомотиву». Отметим еще, что команда Семака много забивает: 3 гола «Химкам», 4 — «Ростову», 3 — «Краснодару». В прошлом сезоне у «Зенита» было 2,5 гола за игру, можно ждать, что примерно к этому значению результативность питерцев вернется. На победу «Зенита» БК Winline предлагает коэффициент 1,81, а на то, что «Локомотив» не проиграет — 2,1.

Андрей Санталов

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