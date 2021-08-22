Игра, от которой ждут голов: анонс матча «Локомотив» — «Краснодар»
Николич против Гончаренко.
Николич против Гончаренко.
Уже по ходу этого сезона вокруг «Локомотива» ходило много слухов о продаже многих игроков, но на команду это не повлияло. «Железнодорожники» держатся в группе лидеров после 4 туров: две победы и две ничьи. Причем обе победы были волевые, с «Уфой» подопечные Николича в меньшинстве спаслись от поражения, а с «Зенитом» — в большинстве. Как видно, несмотря на уход Крыховяка, проблем с характером у команды нет. При этом с «Зенитом» был шанс поквитаться за два обидных поражения в этом году, но после удаления Кузяева «Локо»
«Краснодар» же
«Локомотив» продолжает путь на омоложение состава и
Зато с нападением у «быков» все в порядке. Они чаще всех в РПЛ бьют в створ ворот, больше всех создают моменты. Новый нападающий Кордоба уже записал на свой счет три гола (и незабитый пенальти). У «Локомотива» тоже все неплохо в атаке, Жемалетдинов и Смолов отличаются почти в каждом матче. Лисакович удачно вышел в Уфе на замену — вполне можно ждать от этого матча голевой перестрелки. В конце концов, «Краснодар» — такая команда, которая и сама играет, и другим дает. БК Winline на тотал голов больше 2,5 дает коэффициент 1,89.
Андрей Санталов