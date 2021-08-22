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09:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Игра, от которой ждут голов: анонс матча «Локомотив» — «Краснодар»

Николич против Гончаренко.

Локомотив
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Уже по ходу этого сезона вокруг «Локомотива» ходило много слухов о продаже многих игроков, но на команду это не повлияло. «Железнодорожники» держатся в группе лидеров после 4 туров: две победы и две ничьи. Причем обе победы были волевые, с «Уфой» подопечные Николича в меньшинстве спаслись от поражения, а с «Зенитом» — в большинстве. Как видно, несмотря на уход Крыховяка, проблем с характером у команды нет. При этом с «Зенитом» был шанс поквитаться за два обидных поражения в этом году, но после удаления Кузяева «Локо» почему-то выглядел хуже соперника.

«Краснодар» же по-прежнему в поиске своей игры, Гончаренко продолжает выстраивать новую команду. Пока получается с переменным успехом, «быки» уже успели проиграть на своем поле «Химкам» и на выезде «Зениту». Прошлый тур тоже подкинул проблем, в заявке не было сразу 4 игроков основного состава: Спайича, Кайо, Сперцяна, Вильены. При этом клуб уверяет, что дело не в ковиде. Вдобавок к этому Сафонова посадили в запас, доверив место в воротах 19-летнему Агкацеву. И с такими переменами в составе «Краснодар» все равно победил тульский «Арсенал», отыгравшись с 0:1 еще в первом тайме.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» продолжает путь на омоложение состава и вот-вот подпишет 20-летнего опорника Бека-Бека из Франции. В ближайшем матче он участия, правда, не примет. А вот Едвай и Тикнизян уже провели первые матчи за «железнодорожников». Николич пока еще не определился с оптимальным составом: новичков приходится вписывать по ходу сезона, кто-то выбывает из-за травм и дисквалификаций. У Гончаренко еще сложнее, из крайних защитников — один Рамирес, Вильена бастует, сыгранной пары в центре защиты нет, да и с вратарями непонятная ситуация.

Зато с нападением у «быков» все в порядке. Они чаще всех в РПЛ бьют в створ ворот, больше всех создают моменты. Новый нападающий Кордоба уже записал на свой счет три гола (и незабитый пенальти). У «Локомотива» тоже все неплохо в атаке, Жемалетдинов и Смолов отличаются почти в каждом матче. Лисакович удачно вышел в Уфе на замену — вполне можно ждать от этого матча голевой перестрелки. В конце концов, «Краснодар» — такая команда, которая и сама играет, и другим дает. БК Winline на тотал голов больше 2,5 дает коэффициент 1,89.

Андрей Санталов

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