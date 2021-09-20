Дерби кризисных команд: анонс матча ЦСКА — «Спартак»

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 8, 20.09.2021, 19:30 ЦСКА - Спартак -

ЦСКА и «Спартак» перед дерби видят себя на непривычных местах в таблице: красно-белые занимают 8-е место, армейцы 9-е. При этом у красно-синих календарь был сложнее, они уже успели сыграть с «Локомотивом», «Динамо» и «Зенитом» (все три матча ЦСКА проиграл). «Спартаку» с ними еще играть этой осенью (а еще и выступать в Лиге Европы). В прошлом туре ЦСКА избежал поражения в Туле, хотя цифры по владению мячом показал барселонские — 77%. Армейцев снова подвела игра в своей штрафной при угловых, так они пропускают практически в каждом матче. Причем такая тенденция была и про Гончаренко.

«Спартак» продолжает лихорадить. Победа над «Химками» вселила надежду в болельщиков красно-белых, но поражение от «Легии» стало для них новой пощечиной. Стыд и позор — вот что сейчас в основном говорят и сами фанаты, и даже футбольные эксперты. При этом с чемпионом Польши «Спартак» играл лучше соперника, и моментов хватало: могли забивать Понсе, Ларссон, Жиго попал в перекладину. Но с реализацией у москвичей все плохо в этом сезоне, вот и здесь они не смогли забить даже 41-летнему вратарю. А сами пропустили редкую контратаку уже на 91-минуте матча.

Витория удивил, не выпустив Соболева с «Легией». Форвард все равно пропускал дерби с ЦСКА из-за дисквалификации, но остался в запасе. Возможно, тренер хотел добиться большей сыгранности между Понсе (3 гола в этом сезоне), Ларссоном (0 голов) и Промесом (1 гол), но вышло не очень. Также у «Спартака» проблема с центром поля — из-за травмы сегодня не сыграет Зобнин. У ЦСКА тоже не будет основного опорника, у Мухина перебор карточек. Информация о серьезном повреждении Фернандеса не подтвердилась, он уже тренируется с командой, а вот участие в игре Заболотного под вопросом.

Учитывая печальные результаты «Спартака», позиции Витории в клубе очень шаткие. Поражение сегодня может стать решающим фактором в пользу его увольнения. При португальце красно-белые набрали всего 10 очков из 30 возможных и забили лишь 8 голов. Сами игроки тоже, конечно, захотят «отмазаться» за «Легию», но видно, что им не хватает уверенности, отсюда такая плохая реализация моментов. ЦСКА тоже не феерит в этом сезоне, сказывается и уход лидеров, и неопытность нового главного тренера. Ключевым игроком стал Дзагоев, в атаке также многое зависит от Эджуке и Чалова. Армейцы еще и больше отдыхали перед этим матчем, но в дерби своя логика, и все эти факторы могут не сказаться. БК Winline предлагает коэффициенты 2,6 на победу ЦСКА, 3,55 на ничью и 2,75 на победу «Спартака».