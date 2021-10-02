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09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Дерби братьев Березуцких, «Спартак» в Грозном, а Суарес и Гризманн против «Барсы»: анонс лучших матчей выходных

В эти выходные пройдет сразу несколько матчей, заслуживающих вашего внимания. Все эти игры можно бесплатно посмотреть на сайте БК Winline — для этого достаточно зарегистрироваться.

Спартак
ЦСКА
Ливерпуль
Манчестер Сити
Зенит
Краснодар
Манчестер ЮнайтедПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ЦСКА — «Краснодар»

Самый интригующий матч дня в чемпионате России. Василий и Алексей Березуцкие сойдутся друг против друга как тренеры разных команд. И ЦСКА, и «Краснодар» выиграли три последних матча и теперь с 16 очками делят 4-е место в таблице. Красивая победа над «Сочи» не остановила «быков» от жалоб на судейство, в том матче у них удалили Спаийча и Черникова. Так что проблемы с составом у гостей будут, но Кабелла, Сперцян и Кордоба в отличной форме, а значит, шансы на победу будут. У ЦСКА разыгрались Эджуке, Ахметов, возвращается после дисквалификации Заболотный — в субботу вечером нас ждет топовый футбол!

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

В Англии будет горячо уже в первом матче тура. «Манчестер Юнайтед» только что выдал шикарную концовку в Лиге чемпионов в лучших традициях при Фергюсоне: Роналду забил «Вильярреалу» на 95-й минуте. Криштиану забил уже 5 голов после возвращения в Англию, при этом какой-то внятной игры у «Ман Юнайтед» нет, так что Сульшера все чаще критикуют. «Эвертон» хорошо стартовал и идет сейчас на 5-м месте, но с топ-клубами команда Бенитеса пока еще не встречалась. «Ириски» не побеждали на «Олд Траффорде» с декабря 2013-го, и без травмированных Ришарлисона, Кэлверта-Льюина и еще нескольких игроков основы эта серия вряд ли прервется.

«Атлетико» — «Барселона»

Один из главных сюжетов прошлого сезона: Суарес стал не нужен «Барселоне» — переход в «Атлетико» — 21 гол в 32 матчах — чемпионство. Получается, каталонцы сами усилили конкурента. В этом сезоне по такому же пути проследовал Гризманн. После ухода Месси «Барса» вообще рискует надолго выпасть из числа сильнейших клубов Европы. Два поражения со счетом 0:3 в ЛЧ говорят сами за себя. У «Атлетико» результаты лучше, хотя игра пока тоже хромает. Нет привычной надежности в обороне, в атаке не хватает креатива. Но в таком матче это все уходит на второй план, все внимание тут будет на Суареса и Гризманна. И новую надежду «Барселоны» — Фати.

«Зенит» — «Сочи»

«Зенит» наконец прервал свою серию из 8 матчей без побед в Лиге чемпионов, разгромив в среду «Мальме» 4:0. По счету все вышло убедительно, а вот по игре питерцы временами выпадали, отказывались дожимать соперника. В итоге помогли быстрый гол во втором тайме после углового и удаление у соперника. «Сочи» же провел один из худших матчей при Федотове, проиграв «Краснодару» 0:3. До этого было поражение от «Динамо». Против «Зенита» сочинцы явно будут настроены реабилитироваться, тем более питерцам будет сложно переключиться на чемпионат России после ЛЧ. Это признает и сам Семак. Значит, тем упорнее и интереснее будет борьба!

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» отлично провел первые полтора месяца, в 9 матчах у команды Клоппа 7 побед и 2 ничьих. Мерсисайдцы только что разгромили «Порту» 5:1, забивали все — от Салаха с Мане до Фирмино. Очень хорошо в центре поля выглядит 20-летний Джонс, заменивший Алькантару. Он хорошо видит партнеров, при этом не стесняется сам бить по воротам. В «Манчестер Сити» все не весело: команда Гвардиолы была лучше «ПСЖ», но мяч отказывался заходить в ворота. А Месси и Ко своими моментами воспользовались. И все же главным тут кажется противостояние тренеров. В АПЛ у Клоппа на одну победу больше — 5 против 4 у Гвардиолы. Также в прошлом сезоне «Ман Сити» выиграл на «Энфилде», и это было впервые за 18 лет. Важный момент: стадион тогда был пустой, а сейчас болельщики будут на трибунах.

«Ахмат» — «Спартак»

В «Спартак» снова верят, красно-белые только что сенсационно переиграли «Наполи» 3:2. Здесь тоже помогло удаление у соперника, все-таки в первые полчаса команда Витории выглядела довольно беспомощно. Что и говорить, первый гол она пропустила на 13-й секунде! Но надо отдать должное игрокам «Спартака», своими возможностями они в этом матче они воспользовались на все 99%. Теперь же надо перестраиваться на игру с неуступчивым «Ахматом». Матчи с ним, тем более в Грозном, всегда проходят сложно для красно-белых. К тому же травмировался основной нападающий Понсе. Интересно при этом, что в последних 5 личных встречах у «Спартака» 4 победы.

Андрей Санталов

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