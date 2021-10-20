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09:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Выиграй поездку на матч «Зенит» — «Спартак»

Букмекерская компания Winline предоставляет возможность болельщикам московского «Спартака» выиграть поездку в Санкт-Петербург на Winline Derby.

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Двое болельщиков смогут выиграть билеты на матч «Зенит» — «Спартак», билеты на самолет до Санкт-Петербурга и обратно в свой город, а также проживание в гостинице на один день. Каждая поездка рассчитана на двоих. Одна поездка будет разыграна среди новых пользователей БК Winline, вторая — среди тех, кто уже зарегистрирован.

Правила участия:

— новым пользователям нужно зарегистрироваться в приложении Winline с промокодом 1922;.

— если уже зарегистрирован, то сделай ставку ровно в 1922 рубля на матч «Спартак» — «Лестер» (20 октября).

Итоги конкурса будут опубликованы 21 октября.

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