Выиграй поездку на матч «Зенит» — «Спартак»
Букмекерская компания Winline предоставляет возможность болельщикам московского «Спартака» выиграть поездку в Санкт-Петербург на Winline Derby.
Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Букмекерская компания Winline предоставляет возможность болельщикам московского «Спартака» выиграть поездку в Санкт-Петербург на Winline Derby.
Двое болельщиков смогут выиграть билеты на матч «Зенит» — «Спартак», билеты на самолет до Санкт-Петербурга и обратно в свой город, а также проживание в гостинице на один день. Каждая поездка рассчитана на двоих. Одна поездка будет разыграна среди новых пользователей БК Winline, вторая — среди тех, кто уже зарегистрирован.
Правила участия:
— новым пользователям нужно зарегистрироваться в приложении Winline с промокодом 1922;.
— если уже зарегистрирован, то сделай ставку ровно в 1922 рубля на матч «Спартак» — «Лестер» (20 октября).
Итоги конкурса будут опубликованы 21 октября.