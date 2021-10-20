Выиграй поездку на матч «Зенит» — «Спартак»

Двое болельщиков смогут выиграть билеты на матч «Зенит» — «Спартак», билеты на самолет до Санкт-Петербурга и обратно в свой город, а также проживание в гостинице на один день. Каждая поездка рассчитана на двоих. Одна поездка будет разыграна среди новых пользователей БК Winline, вторая — среди тех, кто уже зарегистрирован.