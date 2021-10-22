Суперфутбол в выходные: «Зенит» против «Спартака», «МЮ» зарубится с «Ливерпулем», в Испании — «Эль класико»

ЦСКА — «Крылья Советов»

ЦСКА начал давать стабильные результаты при Алексее Березуцком. Последний раз армейцы проигрывали в конце августа, с тех пор у них 4 победы и 2 ничьи. Причем пять последних встреч красно-синие провели на ноль. Так, незаметно, ЦСКА подкрался на расстояние трех очков к «Зениту», хотя игра пока не особо впечатляет. Зато за зрелищную игру многие отмечают «Крылья Советов». Самарцы не всегда могут конвертировать феерию на поле в очки, но их матчи обычно получаются яркими. В Кубке России они и вовсе поставили рекорд, выиграв 10:0. А две последние победы над «Динамо» и «Нижним Новгородом» подняли «Крылья» на 8-е место в РПЛ. Так что игра с ЦСКА обещает быть очень интересной.

«Зенит» — «Спартак»

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 12, 24.10.2021, 19:00 Зенит - Спартак -

К главному матчу октября «Зенит» и «Спартак» готовятся после поражений в еврокубках. Команда Семака обидно уступила «Ювентусу» при достаточно равной игре. Правда, Дзюба, недавно забивший 100-й гол за «Зенит» был мало заметен, за что заслужил порцию критики. «Спартак» и вовсе вел 2:0 с «Лестером», но заработанное преимущество легко отдал. Позитивные моменты есть, наконец забил Ларссон, Соболев сделал дубль — форварды услышали призыв Джикии, недовольного, что забивают только защитники. Теперь обе команды могут исправиться за еврокубковую неудачу. Вот только у «Зенита» по вопросом Малком и Клаудиньо, получившие травму с «Юве», точно не будет Кузяева. «Спартак» же остался без Жиго (а на Рассказова надежды уже никакой нет) и без Умярова с Понсе. 24 октября увидим, кто лучше справится со своими проблемами.

«Барселона» — «Реал»

С уходом Роналду и Месси из Ла Лиги «Эль класико» потеряло прежний блеск, но это все еще «Эль класико»! «Барселона» постепенно выходит из кризиса, победы над «Валенсией» и киевским «Динамо» тому пример. Но есть подозрение, что против «Реала» каталонцам все равно будет сложно, несмотря на преимущество своего поля. У Мадрида сейчас праймовый Бензема, во вторник он на пару с Винисиусом уничтожил «Шахтер». Надежды «Барселоны» связаны с Фати, в котором видят наследника Месси и Депаем. Хотя что-то могут показать и такие опытные игроки, как Коутиньо с Агуэро, аргентинец как раз набирает постепенно форму после травмы. Три последних «Эль класико» остались за «Реалом», как думаете, прервет «Барса» эту неудачную серию?

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» устроил своим болельщикам американские горки в Лиге чемпионов. Команда Сульшера горела 0:2 с «Аталантой» к перерыву, но во втором тайме устроила такой штурм, что соперник дрогнул. А Роналду сделал то, что умеет чуть ли не лучше всего: выпрыгнул в нужное время и в нужном месте и забил победный гол. У «Ливерпуля» тоже получились качели с «Атлетико»: 2:0 превратились в 2:2, но помогли удаление Гризманна и пенальти. Салах сейчас проводит чуть ли не лучший сезон в карьере плюс игра у «Ливерпуля» выстроена лучше. Как тренер Клопп сильнее Сульшера, возможно, в том числе и поэтому мерсисайдцы считаются небольшим фаворитом в этой встрече.

«Рома» — «Наполи»

О Моуринью и «Роме» сейчас говорят много, и вряд ли португальскому тренеру это нравится. А все дело в том, что Жозе выставил второй состав в Лиге конференций против норвежского «Буде-Глимт» и сгорел там 1:6. Не помог и выход в втором тайме Мхитаряна с Абрахамом. Моуринью, конечно, держал в уме воскресный матч с «Наполи», но вряд ли предполагал, что потерпит самое крупное поражение в карьере. «Наполи» не стоит расслабляться, «Рома» наверняка захочет исправиться перед своими болельщиками. На кону 8-матчевая победная серия неаполитанцев. Налаживаются дела у команды Спаллетти и в Лиге Европы, она только что разобралась с «Легией». Спаллетти прекрасно знает Моуринью, сам раньше дважды тренировал «Рому», так что ждем здесь огня!

«Интер» — «Ювентус»

Следом за матчем «Рома» — «Наполи» в серии А нас ждет еще один триллер: дерби Италии! «Ювентус» все больше становится похож на классическую команду Аллегри. Невыразительная игра, минимум шансов и три очка. Четыре последних матча туринцы закончили с одинаковым счетом 1:0, и это уже не похоже на простое совпадение. «Интер» более ярок в этом сезоне, хотя иногда с командой случаются провалы, как это было недавно с «Лацио». Перед дерби команда Индзаги занимает третье место, но «Юве» всего в трех очках. «Интер» — пока самая результативная команда Италии, забивает почти 3 гола за матч усилиями Джеко и Лаутаро. Интересно, кто кого в воскресенье: атака «Интера» или защита «Ювентуса»?