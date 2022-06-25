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19:03 (мск), источник: Sportmail.ru

«Динамо» — «Амкал»: Овечкин сыграет в футбол

В субботу 25 июня московское «Динамо» сыграет товарищеский матч с «Амкалом».

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В составе «Динамо» на поле выйдет известный российский хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Встреча начнется в 19:00 мск.

Игра пройдёт на «ВТБ Арене» и станет первым матчем летнего межсезонья для динамовцев в рамках подготовки к сезону 2022/23 года. Зрители увидят представление нового тренерского штаба, челленджи с участием игроков команд и болельщиков, награждения лучших игроков прошедшего сезона, а также смогут получить сюрпризы и подарки.

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