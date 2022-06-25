«Динамо» — «Амкал»: Овечкин сыграет в футбол

Игра пройдёт на «ВТБ Арене» и станет первым матчем летнего межсезонья для динамовцев в рамках подготовки к сезону 2022/23 года. Зрители увидят представление нового тренерского штаба, челленджи с участием игроков команд и болельщиков, награждения лучших игроков прошедшего сезона, а также смогут получить сюрпризы и подарки.