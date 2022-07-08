«Зенит» — «Спартак»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Интриги вокруг Суперкубка России оживили межсезонье в российском футболе. Сначала все долго спорили, где пройдет матч между чемпионом страны и обладателем Кубка, затем — поедет ли «Спартак» в Санкт-Петербург. В итоге бойкота нет, матч пройдет на «Газпром Арене».

«Зенит» остается доминирующей командой в РПЛ, и на бумаге он не стал слабее даже после ухода Дзюбы и Юри Алберто. На замену им пришли Кассьерра и Бакаев, центр защиты укрепил Родригао из «Сочи». А еще наконец восстановился после травмы Ловрен. Да, ходят слухи о возможном отъезде Вендела, но бразилец пока в команде. Перед Суперкубком России сине-бело-голубые провели 4 матча. С «Нижним Новгородом» и «Сочи» в основное время было 1:1, ЦСКА был разгромлен со счетом 3:0, а «Црвену Звезду» команда Семака обыграла 2:1. Моментов у футболистов «Зенита» в этих встречах хватало, а вот реализация хромала — возможно, из-за нагрузки, которую игрокам дают перед сезоном.

У «Спартака» перемен гораздо больше. Во-первых, в клубе снова новый тренер: вместо итальянца Ваноли пришел 33-летний испанец Абаскаль. Новый специалист уже заявил о своих взглядах: он хочет, чтобы «Спартак» играл в атакующий и доминирующий футбол, который доставит удовольствие болельщикам. Что-то похожее пытался сделать и Руй Витория год назад, но затем перешел на более осторожную модель. По составу красно-белые несильно изменились: по сути, из заметных потерь — только Бакаев (при этом он не всегда выходил в основе). Взамен москвичи взяли лучшего ассистента РПЛ Зиньковского, а также Рыбуса на левый фланг обороны. Не все предсезонные матчи «Спартака» можно было посмотреть, вкратце их итоги таковы: 2:2 с «Аланией», 3:2 с «Балтикой» и 3:0 с «Енисеем». Вернувший себе 10-й номер Промес забил в этих играх 5 голов.

На что ставить

«Зенит» 4-й год подряд участвует в Суперкубке России. У команды Семака есть шанс выиграть этот трофей в третий раз кряду. Но, как это часто бывает в таких матчах, главный вопрос — насколько велика мотивация футболистов и в какой они форме. Возможно, тут помогут домашний стадион и свои болельщики. На стороне питерцев и статистика: «Спартак» не побеждал в Санкт-Петербурге с 2012 года, а в прошлом сезоне и вовсе получил тут унизительные 1:7. С другой стороны, это же — а также необходимость зарекомендовать себя перед новым главным тренером — может мотивировать игроков красно-белых. Если с исходом не все так ясно, то голы тут, скорее всего, будут. Заманчиво смотрится ставка на тотал больше 2,5 — БК Olimpbet дает на это событие коэффициент 1,7. В трех последних Суперкубках России с участием «Зенита» как раз забивалось минимум три мяча.

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