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18:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Игра в Краснодаре станет вторым в сезоне «Winline матчем тура»

В эту субботу пройдет второй Winline матч тура этого сезона. В гости к «Краснодару» приедет московский «Спартак».

Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

Перед игрой зрителей ждет красочное шоу от генерального партнера лиги — компании Winline — главным элементом которого станет живое выступление певицы «Моя Мишель».

Напомним, первый Winline матч тура состоялся в прошлое воскресенье на «ВТБ-арене». Игра запомнилась невероятным проходом Федора Смолова, а также ответным мячом экс-динамовца Николая Комличенко, который испортил дебют в РПЛ Славише Йокановичу.

Не менее, а может быть даже более ярким получилось шоу перед игрой — для болельщиков со своим главным хитом выступил Слава Мэрлоу.

В подобной атмосфере теперь будут проходить все матчи под вывеской Winline матч тура — с живыми выступлениями звезд и разнообразными активностями для болельщиков. Причем программа предматчевого шоу будет постоянно меняться — каждый тур мы будем видеть что-то новое. А трансляции таких игр по Матч ТВ будут начинаться немного раньше — чтобы шоу могли увидеть телезрители и болельщики, которые не смогли прийти на стадион.

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