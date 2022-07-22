Игра в Краснодаре станет вторым в сезоне «Winline матчем тура»

Напомним, первый Winline матч тура состоялся в прошлое воскресенье на «ВТБ-арене». Игра запомнилась невероятным проходом Федора Смолова, а также ответным мячом экс-динамовца Николая Комличенко, который испортил дебют в РПЛ Славише Йокановичу.

Не менее, а может быть даже более ярким получилось шоу перед игрой — для болельщиков со своим главным хитом выступил Слава Мэрлоу.

В подобной атмосфере теперь будут проходить все матчи под вывеской Winline матч тура — с живыми выступлениями звезд и разнообразными активностями для болельщиков. Причем программа предматчевого шоу будет постоянно меняться — каждый тур мы будем видеть что-то новое. А трансляции таких игр по Матч ТВ будут начинаться немного раньше — чтобы шоу могли увидеть телезрители и болельщики, которые не смогли прийти на стадион.