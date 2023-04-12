«Динамо» открывает флагманский магазин в ГУМе

«Динамо» исполняется сто лет, в честь этого события 18 апреля откроется выставка в московском ГУМе. Она пройдет в рамках XXIII Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» и будет посвящена истории и современности одного из старейших и самых титулованных отечественных клубов. Посетители смогут увидеть архивные кадры, раритетные предметы экипировки легендарных игроков и командные награды, завоеванные в разные эпохи.

На день позже, 19 апреля, начнет работу флагманский магазин «Динамо СТОр». Он будет расположен на первом этаже первой линии ГУМа и займет площадь больше 400 кв.м. Гости смогут найти там коллекции экипировки и атрибутики, сувенирную продукцию, свежие коллаборации с модными брендами, в том числе специально разработанные к столетию клуба, сообщают на официальном сайте.