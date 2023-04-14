ФК «Спартак» выпустил куртку за 37 тысяч рублей

Новинка представлена в интернет-магазине на официальном сайте клуба. Рукава изделия выполнены из премиальной итальянской кожи, а передняя часть — из натуральной шерсти.

— Создавая эту куртку, мы черпали вдохновение в студенческом спорте, а в качестве нашивок использовали символы любимого клуба. Дух свободы и трофеи «Спартака», отраженные на бомбере, — это сочетание позволит сделать каждый день ярче, — сказано в описании куртки на сайте магазина.