Малком и Клаудиньо открыли официальные сообщества ВКонтакте
Игроки ФК «Зенит» зарегистрировались в ВК.
Игроки ФК «Зенит» зарегистрировались в ВК.
Следить за жизнью футболистов «Зенита» теперь можно в главной социальной сети страны.
В апреле сине-бело-голубые запустили официальные сообщества, посвященные футболистам. Болельщики смогут узнавать главные новости об игроках Малкоме и Клаудиньо, пишут на официальном сайте клуба.
«Привет всем любителям ВКонтакте! Теперь Малком здесь, с вами, в главной социальной сети России! Обещаю еще больше футбольной красоты, жога бонито!», — написал Малком на странице своего сообщества.
Клаудинью лично побывал в офисе ВКонтакте, расположенном в Доме Зингера. Игрок оставил автограф на стене внутри штаб-квартиры.
«Привет всем пользователям ВКонтакте! Очень рад, что смогу теперь общаться с нашими болельщиками в самой популярной соцсети России, буду стараться радовать их не только на поле. Был на экскурсии в офисе ВКонтакте в Петербурге — мне очень понравилось, столько истории и красоты вокруг! Это был мой первый подобный опыт, спасибо за прогулку и интересный рассказ. До встречи на просторах ВКонтакте!», — написал футболист в сообществе.