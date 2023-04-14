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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Малком и Клаудиньо открыли официальные сообщества ВКонтакте

Игроки ФК «Зенит» зарегистрировались в ВК.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Следить за жизнью футболистов «Зенита» теперь можно в главной социальной сети страны.

В апреле сине-бело-голубые запустили официальные сообщества, посвященные футболистам. Болельщики смогут узнавать главные новости об игроках Малкоме и Клаудиньо, пишут на официальном сайте клуба.

«Привет всем любителям ВКонтакте! Теперь Малком здесь, с вами, в главной социальной сети России! Обещаю еще больше футбольной красоты, жога бонито!», — написал Малком на странице своего сообщества.

Клаудинью лично побывал в офисе ВКонтакте, расположенном в Доме Зингера. Игрок оставил автограф на стене внутри штаб-квартиры.

«Привет всем пользователям ВКонтакте! Очень рад, что смогу теперь общаться с нашими болельщиками в самой популярной соцсети России, буду стараться радовать их не только на поле. Был на экскурсии в офисе ВКонтакте в Петербурге — мне очень понравилось, столько истории и красоты вокруг! Это был мой первый подобный опыт, спасибо за прогулку и интересный рассказ. До встречи на просторах ВКонтакте!», — написал футболист в сообществе.

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