Малком и Клаудиньо открыли официальные сообщества ВКонтакте

«Привет всем любителям ВКонтакте! Теперь Малком здесь, с вами, в главной социальной сети России! Обещаю еще больше футбольной красоты, жога бонито!», — написал Малком на странице своего сообщества .

«Привет всем пользователям ВКонтакте! Очень рад, что смогу теперь общаться с нашими болельщиками в самой популярной соцсети России, буду стараться радовать их не только на поле. Был на экскурсии в офисе ВКонтакте в Петербурге — мне очень понравилось, столько истории и красоты вокруг! Это был мой первый подобный опыт, спасибо за прогулку и интересный рассказ. До встречи на просторах ВКонтакте!», — написал футболист в сообществе.