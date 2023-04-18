ФК «Динамо» выпустил новую форму к столетию клуба
«Динамо» выпустило юбилейную форму.
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«Динамо» выпустило юбилейную форму.
В честь столетия футбольный клуб «Динамо» вместе со своими партнёрами Bosco и Wildberries разработал юбилейный комплект игровой формы, объединивший в себе несколько разных эпох, пишут на официальном сайте.
В этом комплекте формы футболисты выйдут на Матч СТОлетия с «Факелом», который пройдет 28 апреля на «ВТБ Арене».
При разработке дизайнеры вдохновлялись историей и преемственностью поколений бело-голубых, они сформировали узнаваемый образ динамовской формы.