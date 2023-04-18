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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

ФК «Динамо» выпустил новую форму к столетию клуба

«Динамо» выпустило юбилейную форму.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" Минск

В честь столетия футбольный клуб «Динамо» вместе со своими партнёрами Bosco и Wildberries разработал юбилейный комплект игровой формы, объединивший в себе несколько разных эпох, пишут на официальном сайте.

В этом комплекте формы футболисты выйдут на Матч СТОлетия с «Факелом», который пройдет 28 апреля на «ВТБ Арене».

При разработке дизайнеры вдохновлялись историей и преемственностью поколений бело-голубых, они сформировали узнаваемый образ динамовской формы.

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