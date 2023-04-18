ФК «Динамо» выпустил новую форму к столетию клуба

В честь столетия футбольный клуб «Динамо» вместе со своими партнёрами Bosco и Wildberries разработал юбилейный комплект игровой формы, объединивший в себе несколько разных эпох, пишут на официальном сайте.

В этом комплекте формы футболисты выйдут на Матч СТОлетия с «Факелом», который пройдет 28 апреля на «ВТБ Арене».