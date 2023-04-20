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12:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Семак: Все готовятся. Все готовы играть

Семак о игре с «Динамо».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак провел пресс-конференцию перед предстоящей игрой с «Динамо», пишут на официальном сайте клуба.

«Все готовятся, все готовы играть. Кто-то больше тренировался, кто-то меньше. Нужно принять решение по функциональному состоянию тех или иных игроков. Но, что касается состояния здоровья, у всех всё хорошо.» — сказал Семак.

Сергей отмечает, что «Динамо» хорошая команда, которая демонстрирует стабильную игру. «Зенит» ждет очередной непростой матч.

Встреча пройдет на стадионе Газпром-Арена 22 апреля в 19:00.

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