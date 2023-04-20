Сергей Семак: Все готовятся. Все готовы играть
Семак о игре с «Динамо».
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Семак о игре с «Динамо».
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак провел пресс-конференцию перед предстоящей игрой с «Динамо», пишут на официальном сайте клуба.
«Все готовятся, все готовы играть. Кто-то больше тренировался, кто-то меньше. Нужно принять решение по функциональному состоянию тех или иных игроков. Но, что касается состояния здоровья, у всех всё хорошо.» — сказал Семак.
Сергей отмечает, что «Динамо» хорошая команда, которая демонстрирует стабильную игру. «Зенит» ждет очередной непростой матч.
Встреча пройдет на стадионе Газпром-Арена 22 апреля в 19:00.