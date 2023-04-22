«Зенит» — «Динамо»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Зенит» хоть и не выиграл в прошлом туре в Ростове, но сохранил отрыв в 9 очков от команды Карпина. За 7 туров до конца чемпионата растерять такое преимущество будет сложно. Разговоры уже ведутся о том, когда именно питерцы возьмут титул: в матче со «Спартаком» 7 мая или после. Семак поменял игру команды, с «Ростовом» не было коротких розыгрышей мяча от вратаря — сразу шла длинная передача. Так, даже риск ошибки у своей штрафной (как это было у Вендела с «Локомотивом») был исключен. Впереди же моменты все равно возникали, хоть и не так много. Лучшим не воспользовался Малком, бразилец не забивает уже в 4 матчах, возможно, сегодня эта серия прервется.

«Динамо» в какой-то мере повезло с «Пари НН». Долгое время у бело-голубых ничего не получалось против соперника, вставшего всей командой у своей штрафной. В позиционных атаках «Динамо» слишком медленно двигало мяч, не помог и выход Смолова в помощь Тюкавину после перерыва. А вот появление Гладышева сыграло свою роль. Молодой футболист сравнял счет, после чего соперник дрогнул и пропустил еще два мяча. Первая победа за 4 матча позволила подняться на 5-е место, вмешаться в борьбу за медали еще можно. Но у бело-голубых проблемы как с тренером (задумки Йокановича часто не срабатывают), так и с игроками. Явно сдали Захарян, Фомин, Макаров…

На что ставить

При всем отрыве «Зенита» от преследователей в чемпионате России матч с «Динамо» — принципиальная история. Бело-голубые недавно выбили команду Семака из Кубка России, и на это питерцы явно хотят ответить убедительной победой. В этот раз «Зенит» будет в сильнейшем составе: Малком, Клаудиньо, Родригао и Барриос — все в строю. Дома питерцы играют сильно, в РПЛ они выиграли 10 матчей из 11. У «Динамо» матч пропустит защитник Сазонов, но это не назвать ослаблением команды. Москвичи в целом действуют неважно в обороне, недавние 3:3 со «Спартаком» это подтвердили.

Учитывая реваншистский настрой «Зенита», тут сложно выбрать что-то кроме победы хозяев. Но коэффициент на нее небольшой, поэтому ставку можно усилить тоталом. Вряд ли питерцы обойдутся одним голом в этой встрече, должны себя проявить и Малком, и Кассьерра с Сергеевым. На победу «Зенита» и тотал больше 2,5 на сайте и в приложении БК Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1,97. В трех последних домашних матчах «Зенита» с «Динамо» в РПЛ эта ставка сыграла. Хорошо также смотрятся победа «Зенита» с форой −1,5 за 2,26 и индивидуальный тотал «Зенита» больше 2 за 1,94. Есть из чего выбрать.

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Андрей Санталов

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