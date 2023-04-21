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13:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Зенита» выпустили видео против Fan ID

Фанаты протестуют.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Фанаты футбольного клуба «Зенит» опубликовали видео на своем Youtube канале.

Ролик начинается с фразы: «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!». В видео сравнивают атмосферу на трибунах с фанатами и без них.

Во время загрузки произошла ошибка.

Активные болельщики «Зенита», как и фанаты других команд Российской Премьер-Лиги выступают против закона о карте болельщика и бойкотируют посещение матчей.

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Болельщики «Зенита» выпустили видео против Fan ID
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