«Изначально все так и планировалось. Вопросы не к нам». Депутат Журова — о поправках к закону о Fan ID

Ранее к закону о Fan ID, который вызвал массовое недовольство среди российских болельщиков, были предложены поправки. В частности, предлагается использовать паспорт болельщика только на матчах повышенной опасности. В первую очередь, это касается международных турниров.
— Теперь Fan ID предлагается оставить только на матчах повышенной категории опасности. Главным образом речь идет о международных турнирах. Как вы к этому относитесь?
— Все изначально так и планировалось. Если вы откроете закон и прочтете его, то увидите там ровно то же самое. Нас, депутатов, многие болельщики ругают за принятие этого закона, но ведь в нем написано именно то, о чем вы мне сказали. Почему действие карты болельщика распространяется на все матчи Российской премьер-лиги? Это вопрос не к нам, депутатам, а к другим людям, — сказала Журова.