«Изначально все так и планировалось. Вопросы не к нам». Депутат Журова — о поправках к закону о Fan ID

— Все изначально так и планировалось. Если вы откроете закон и прочтете его, то увидите там ровно то же самое. Нас, депутатов, многие болельщики ругают за принятие этого закона, но ведь в нем написано именно то, о чем вы мне сказали. Почему действие карты болельщика распространяется на все матчи Российской премьер-лиги? Это вопрос не к нам, депутатам, а к другим людям, — сказала Журова.