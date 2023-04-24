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12:21 (мск), источник: Sportmail.ru

«Изначально все так и планировалось. Вопросы не к нам». Депутат Журова — о поправках к закону о Fan ID

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту, а ныне депутат Государственной Думы Светлана Журова заявила, что толкование закона о Fan ID изначально было неверным. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол. Ру».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее к закону о Fan ID, который вызвал массовое недовольство среди российских болельщиков, были предложены поправки. В частности, предлагается использовать паспорт болельщика только на матчах повышенной опасности. В первую очередь, это касается международных турниров.

— Теперь Fan ID предлагается оставить только на матчах повышенной категории опасности. Главным образом речь идет о международных турнирах. Как вы к этому относитесь?

— Все изначально так и планировалось. Если вы откроете закон и прочтете его, то увидите там ровно то же самое. Нас, депутатов, многие болельщики ругают за принятие этого закона, но ведь в нем написано именно то, о чем вы мне сказали. Почему действие карты болельщика распространяется на все матчи Российской премьер-лиги? Это вопрос не к нам, депутатам, а к другим людям, — сказала Журова.

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