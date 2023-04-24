Чистые убытки «Спартака» за 2022 год составили почти два миллиарда рублей

Согласно финансовой отчетности клуба, за 2022 год чистый убыток красно-белых составил 1,8 млрд рублей. По сравнению с предыдущим финансовым годом данный показатель вырос более чем в два раза. Выручка московского клуба сократилась на 27% и составила 5,8 млрд рублей. Расходы, связанные с получением доходов по основному виду деятельности (себестоимость продаж), снизились на 14,4%. Этот показатель равен 7,7 млрд рублей.

Прочие доходы клуба показали рост на 47,8% — до 3,6 млрд рублей, а прочие расходы увеличились на 61,1% и достигли 3,9 млрд рублей. Также «Спартак» за минувший год на 21,6% сократил зарплатную ведомость — до 5,3 млрд рублей.