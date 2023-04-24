17-летний футболист ЦСКА рассказал как совмещает подготовку к ЕГЭ с игрой в РПЛ

«В день перед игрой с “Уралом” у нас была вечерняя тренировка, а до нее утром я в школу ходил. ЕГЭ через месяц сдаю. Так что учеба в самом разгаре. Совмещать тяжеловато, конечно. У нас обычно тренировки утром. Вечером приезжаю с них — занимаюсь с репетиторами или сам. Поэтому в целом готовлюсь нормально. В школе понимают, что я не просто так не хожу на уроки в каких-то случаях. Все понимают и нормально относятся ко мне, идут навстречу.