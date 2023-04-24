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13:42 (мск), источник: Sportmail.ru

17-летний футболист ЦСКА рассказал как совмещает подготовку к ЕГЭ с игрой в РПЛ

17-летний полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал «Известиям», как ему удается совмещать игру за московский клуб с учебой в школе.

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Источник: РИА "Новости"

«В день перед игрой с “Уралом” у нас была вечерняя тренировка, а до нее утром я в школу ходил. ЕГЭ через месяц сдаю. Так что учеба в самом разгаре. Совмещать тяжеловато, конечно. У нас обычно тренировки утром. Вечером приезжаю с них — занимаюсь с репетиторами или сам. Поэтому в целом готовлюсь нормально. В школе понимают, что я не просто так не хожу на уроки в каких-то случаях. Все понимают и нормально относятся ко мне, идут навстречу.

Есть ли у меня любимые и нелюбимые предметы? Да все нелюбимые (улыбается). Тяжело в школу ходить — лучше в футбол играть. Но ничего, стараюсь успевать и там и там. Надо сверхусилие над собой делать в обоих случаях, — сказал Глебов.

17-летний футболист дебютировал за основную команду ЦСКА 5 марта в гостевом матче РПЛ против «Сочи» (0:2). На 86-й минуте Глебов вышел на замену вместо Милана Гаича и успел отметиться предупреждением. Всего на счету футболиста пока три проведенных матча в РПЛ, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

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