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14:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Гасилин: Зарплаты футболистов оправданы. Кто считает по-другому — диванные критики

Бывший нападающий «Зенита» и молодежной сборной России Алексей Гасилин в интервью Sport24 рассказал о своем отношении к высоким зарплатам. По его мнению, футболисты получают свои деньги абсолютно заслуженно.

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Источник: РИА "Новости"

«В среднем из одного поколения ребят футболом занимаются около миллиона. Официальная статистика показывает, что из этого миллиона на футболе будут суперхорошо зарабатывать 20 человек. Еще двести — просто обеспечивать себя игрой. Шанс попасть в эту двадцатку меньше одного процента. Кто мешал людям, осуждающим футболистов за высокие зарплаты, положить все свое детство на занятие футболом? Никто», — сказал Гасилин.

Также он отметил, что у футболистов очень тяжелая жизнь, а быть профессиональным футболистом — это тяжелейший труд.

«Ты тратишь все свое детство, не зная, получится ли у тебя выбиться или нет. Футболисты рискуют, жертвуют, поэтому зарплаты каждого оправданы. Кто считает по-другому — диванные критики, пускающие слюну зависти», — заявил экс-футболист.

В 2013 году Гасилин в составе юношеской сборной России стал чемпионом Европы. Также на его счету 20 матчей в РПЛ: один матч за «Зенит» и 19 матчей за «Амкар», в которых он не забил ни одного мяча. В 2022 году в возрасте 25 лет Гасилин объявил о приостановке профессиональной карьеры. Сейчас он выступает за медиафутбольный клуб «Амкал».

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