«Зенит» потратил в прошлом году более 8 млрд рублей на зарплаты
«Зенит» опубликовал свою финансовую отчетность за 2022 год. Об этом сообщает издание Metaratings.
«Зенит» опубликовал свою финансовую отчетность за 2022 год. Об этом сообщает издание Metaratings.
Питерцы задекларировали выручку в размере 13,78 млрд рублей, что на 1,27 млрд рублей больше, чем годом ранее. Валовый убыток составил 1,06 млрд рублей, а чистый — 647,9 млн рублей. По сравнению с 2021 годом убытки клуба увеличились на 61,4%.
Подавляющую часть доходов действующих чемпионов России за минувший год составили поступления «от продажи продукции, товаров, работ и услуг». По этой статье доходов «Зенит» получил 15,1 млрд рублей, что на 8% выше, чем в 2021 году.
Также клуб задекларировал 12,3 млрд рублей в качестве расходов. 8,01 млрд рублей указаны в статье «в связи с оплатой труда работников», что на 12,3% меньше, чем годом ранее. Еще 3,69 млрд рублей были задекларированы как платежи «поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги». Общие издержки клуба за 2022 год снизились на 2,27 млрд рублей, что является наилучшим показателем в РПЛ.