«Зенит» потратил в прошлом году более 8 млрд рублей на зарплаты

Питерцы задекларировали выручку в размере 13,78 млрд рублей, что на 1,27 млрд рублей больше, чем годом ранее. Валовый убыток составил 1,06 млрд рублей, а чистый — 647,9 млн рублей. По сравнению с 2021 годом убытки клуба увеличились на 61,4%.

Подавляющую часть доходов действующих чемпионов России за минувший год составили поступления «от продажи продукции, товаров, работ и услуг». По этой статье доходов «Зенит» получил 15,1 млрд рублей, что на 8% выше, чем в 2021 году.