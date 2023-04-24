Клубы РПЛ потратили на зарплаты более 34 млрд рублей

По их информации, в 2022 году суммарный фонд оплаты труда (ФОТ) клубов РПЛ, в который помимо зарплат футболистов входят также и зарплаты другим работника клубов, превысил 34 млрд рублей. Среди клубов лидерами по объему ФОТ стали «Зенит» (8,02 млрд), «Спартак» (5,23 млрд), «Локомотив» (3,52 млрд) и «Динамо» (3,34 млрд). Меньше всех в РПЛ на зарплаты тратят «Торпедо» (450 млн), «Ахмат» (530 млн) и «Пари НН» (740 млн).

За минувший год совокупные выплаты клубов своим работникам уменьшились на 6,5 млрд рублей. Наибольшее сокращение наблюдается у «Локомотива», который почти вдвое сумел сократить затраты на оплату труда — в 2021 году «железнодорожники» тратили на зарплаты 6,2 млрд рублей.