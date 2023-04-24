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17:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Клубы РПЛ потратили на зарплаты более 34 млрд рублей

Издание Metaratings провело анализ финансовой отчетности клубов РПЛ и сравнило их зарплатные фонды.

Зенит
Спартак
Локомотив
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По их информации, в 2022 году суммарный фонд оплаты труда (ФОТ) клубов РПЛ, в который помимо зарплат футболистов входят также и зарплаты другим работника клубов, превысил 34 млрд рублей. Среди клубов лидерами по объему ФОТ стали «Зенит» (8,02 млрд), «Спартак» (5,23 млрд), «Локомотив» (3,52 млрд) и «Динамо» (3,34 млрд). Меньше всех в РПЛ на зарплаты тратят «Торпедо» (450 млн), «Ахмат» (530 млн) и «Пари НН» (740 млн).

За минувший год совокупные выплаты клубов своим работникам уменьшились на 6,5 млрд рублей. Наибольшее сокращение наблюдается у «Локомотива», который почти вдвое сумел сократить затраты на оплату труда — в 2021 году «железнодорожники» тратили на зарплаты 6,2 млрд рублей.

Примечательно, что объем ФОТ не сильно влияет на спортивные результаты клуба. Так «Ахмат», будучи одним из самых экономных клубов РПЛ, идет на пятом месте в турнирной таблице, а «Ростов» с зарплатный фондом 940 млн рублей и вовсе идет в чемпионате на втором месте.

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