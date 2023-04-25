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11:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Джикия провел свой 200-й матч за «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия достиг отметки в 200 официальных матчей за московский футбольный клуб.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Юбилейной для 29-летнего защитника стала домашняя встреча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (4:3).

На данный момент Джикия занимает 36-е место в истории «Спартака» по числу проведенных матчей. Из действующих игроков красно-белых его опережают лишь Квинси Промес (208) и Роман Зобнин (216).

Рекордсменом по числу матчей за «Спартак» является Федор Черенков, на счету которого 465 официальных игр.

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