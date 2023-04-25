В РПЛ побили рекорд по назначенным пенальти, державшийся 17 лет

Рекорд был побит в заключительном матче тура «Спартак» — «Краснодар» (4:3). Главный судья матча Владислав Безбородов на 63-й минуте назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал нападающий красно-белых Александр Соболев.

Предыдущий рекорд в девять пенальти был установлен в 21-м туре РПЛ в 2005 году и держался более 17 лет.

В 24-м туре судьи указывали на 11-метровую отметку во всех матчах, кроме встреч «Ахмат» — «Сочи» (1:0) и ЦСКА — «Локомотив» (1:1). При этом в матчах «Химки» — «Торпедо» (4:2) и «Факел» — «Оренбург» (1:3) судьи указывали на точку по три раза.