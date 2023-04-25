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09:46 (мск), источник: Sportmail.ru

В РПЛ побили рекорд по назначенным пенальти, державшийся 17 лет

В 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) было назначено 10 пенальти, что стало новым рекордом чемпионата. Об этом сообщает Opta Sports.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Рекорд был побит в заключительном матче тура «Спартак» — «Краснодар» (4:3). Главный судья матча Владислав Безбородов на 63-й минуте назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал нападающий красно-белых Александр Соболев.

Предыдущий рекорд в девять пенальти был установлен в 21-м туре РПЛ в 2005 году и держался более 17 лет.

В 24-м туре судьи указывали на 11-метровую отметку во всех матчах, кроме встреч «Ахмат» — «Сочи» (1:0) и ЦСКА — «Локомотив» (1:1). При этом в матчах «Химки» — «Торпедо» (4:2) и «Факел» — «Оренбург» (1:3) судьи указывали на точку по три раза.

Ранее CIES Football Observatory подсчитала, что в РПЛ судьи назначают пенальти каждые 187 минут. Чаще одиннадцатиметровые назначаются лишь в Саудовской Аравии (178) и Египте (172).

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