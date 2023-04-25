Тренер «Торпедо» выгнал игрока с тренировки за улыбку

Ранее сообщалось, что испанский тренер отправил во вторую команду защитника Илью Кутепова и полузащитника Равиля Нетфуллина. Оба игрока теперь будут тренироваться со второй командой. Позднее Нетфуллин подтвердил, что вместе с Кутеповым с тренировки выгнали также и Журавлева.
26-летний Журавлев стал одним из новичков московской команды в зимнее трансферное окно, перейдя из грозненского «Ахмата». В составе своей новой команды он сыграл всего четыре матча.
После 24 туров «Торпедо» имеет в своем активе 13 очков и занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) последнее место с 13 очками. В воскресенье подопечные Клотета проведут выездную игру с «Сочи».