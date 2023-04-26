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10:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Полиция начала проверку после травмы игрока «Краснодара» Кади

Полиция Москвы начала проверку после травмы Кади Боржеса в матче со «Спартаком». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«24 апреля в ГКБ имени Боткина нарядом скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга поступил Кади Юри Боржис Малиновски, игрок футбольного клуба “Краснодар”. Во время футбольного матча он столкнулся с другим футболистом на стадионе “Открытие Банк Арена”. По данному факту ОМВД России по району Покровское-Стрешнево проводится проверка», — заявил источник.

Напомним, что на 47-й минуте матча «Спартак» — «Краснодар» (4:3) бразилец во время воздушного единоборства врезался головой в плечо капитана красно-белых Георгия Джикии и потерял сознание.

Полузащитник «Краснодара» был доставлен в больницу, где у него были диагностированы закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые переломы наружной нижней стенки орбиты со смещением, задней стенки правой верхнечелюстной пазухи и правой скуловой дуги, а также правосторонний верхнечелюстной гемосинус.

Боржес стал игроком «Краснодара» зимой 2023 года, куда он перешел из азербайджанского «Карабаха». На его счету семь матчей в РПЛ, в которых он отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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