Болельщица «Спартака» выиграла миллион рублей в розыгрыше среди обладателей Fan ID

Итоги розыгрыша были подведены 24 апреля перед началом матча «Спартак» — «Краснодар» (4:3). Участниками лотереи автоматически становились все обладатели Fan ID, которые выбирались случайным обращом по номерам, указанным в карте болельщика. Сертификат победительнице на миллион рублей вручил лично президент РПЛ Александр Алаев и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

«Это просто фантастика. Честно могу сказать, я никогда и нигде не выигрывала денежные призы. Для нас это очень большая радость. Фантастика», — сказала Мищерская.