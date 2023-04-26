Болельщица «Спартака» выиграла миллион рублей в розыгрыше среди обладателей Fan ID
Болельщица «Спартака» Стефания Мищерская выиграла миллион рублей в розыгрыше среди болельщиков, оформивших Fan ID. Об этом сообщают «Известия».
Болельщица «Спартака» Стефания Мищерская выиграла миллион рублей в розыгрыше среди болельщиков, оформивших Fan ID. Об этом сообщают «Известия».
Итоги розыгрыша были подведены 24 апреля перед началом матча «Спартак» — «Краснодар» (4:3). Участниками лотереи автоматически становились все обладатели Fan ID, которые выбирались случайным обращом по номерам, указанным в карте болельщика. Сертификат победительнице на миллион рублей вручил лично президент РПЛ Александр Алаев и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.
«Это просто фантастика. Честно могу сказать, я никогда и нигде не выигрывала денежные призы. Для нас это очень большая радость. Фантастика», — сказала Мищерская.
16 апреля состоялся предыдущий розыгрыш призов, в рамках которого болельщик «Динамо» Олег Крыльников обладателем новой квартиры. Всего в рамках акции «Болей футболом» будет разыграно почти 20 тыс. призов, среди которых также сертификаты с крупными суммами на путешествия, технику и покупки у партнеров.