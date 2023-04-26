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14:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Министерство спорта поддержало возвращение пива на стадионы

Комитет Госдумы по спорту обсуждает вопрос возврата пива на стадионы.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Сегодня проходит заседание комитета Госдумы по спорту, в котором обсуждают вопрос возврата пива на стадионы. Заместитель министра спорта России Андрей Федотов и глава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин поддерживают инициативу.

«На всех футбольных турнирах, которые проходили в России, была свободная продажа пива. Это часть исполнения обязательств перед спонсорами и партнерами. Во время чемпионата мира 2018 стадионы посетили 3 млн 50 тысяч человек, в фан-зонах было около 3 млн человек. Не было зафиксировано ни одного эксцесса. На стадионах, по подсчетам ФИФА, было употреблено 1,5 млн литров пива. Если говорить о доходах, то наценка за бокал пива — 400%. Наш опыт был положительным, не было ни одного негативного последствия продажи пива. Во многих странах это разрешено, их опыт говорит о том, что ничего страшного в этом нет», — приводит слова Сорокина РИА Новости Спорт.

Федотов отметил, что продажа пива на стадионах принесет пользу спорту в России.

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