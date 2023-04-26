Министерство спорта поддержало возвращение пива на стадионы

«На всех футбольных турнирах, которые проходили в России, была свободная продажа пива. Это часть исполнения обязательств перед спонсорами и партнерами. Во время чемпионата мира 2018 стадионы посетили 3 млн 50 тысяч человек, в фан-зонах было около 3 млн человек. Не было зафиксировано ни одного эксцесса. На стадионах, по подсчетам ФИФА, было употреблено 1,5 млн литров пива. Если говорить о доходах, то наценка за бокал пива — 400%. Наш опыт был положительным, не было ни одного негативного последствия продажи пива. Во многих странах это разрешено, их опыт говорит о том, что ничего страшного в этом нет», — приводит слова Сорокина РИА Новости Спорт.