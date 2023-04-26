Министерство спорта поддержало возвращение пива на стадионы
Комитет Госдумы по спорту обсуждает вопрос возврата пива на стадионы.
Комитет Госдумы по спорту обсуждает вопрос возврата пива на стадионы.
Сегодня проходит заседание комитета Госдумы по спорту, в котором обсуждают вопрос возврата пива на стадионы. Заместитель министра спорта России Андрей Федотов и глава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин поддерживают инициативу.
«На всех футбольных турнирах, которые проходили в России, была свободная продажа пива. Это часть исполнения обязательств перед спонсорами и партнерами. Во время чемпионата мира 2018 стадионы посетили 3 млн 50 тысяч человек, в фан-зонах было около 3 млн человек. Не было зафиксировано ни одного эксцесса. На стадионах, по подсчетам ФИФА, было употреблено 1,5 млн литров пива. Если говорить о доходах, то наценка за бокал пива — 400%. Наш опыт был положительным, не было ни одного негативного последствия продажи пива. Во многих странах это разрешено, их опыт говорит о том, что ничего страшного в этом нет», — приводит слова Сорокина РИА Новости Спорт.
Федотов отметил, что продажа пива на стадионах принесет пользу спорту в России.