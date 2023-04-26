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15:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна дата начала нового сезона РПЛ

Клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) проголосовали за то, чтобы начать следующий сезон чемпионата России 23 июля 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Соответствующее решение было принято на общем собрании РПЛ, которое проходит в эти минуты в отеле Hyatt Regency в Москве. Также во время сегодняшней встречи будут обсуждаться различные организационные моменты по следующему сезону, а также вопросы судейства.

Нынешний сезон РПЛ стартовал 15 июля 2022 года. Заключительные матчи чемпионата запланированы на 3 июня.

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