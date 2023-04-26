Стала известна дата начала нового сезона РПЛ
Премьер-лига: таблица и календарь
Клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) проголосовали за то, чтобы начать следующий сезон чемпионата России 23 июля 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.
Клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) проголосовали за то, чтобы начать следующий сезон чемпионата России 23 июля 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.
Соответствующее решение было принято на общем собрании РПЛ, которое проходит в эти минуты в отеле Hyatt Regency в Москве. Также во время сегодняшней встречи будут обсуждаться различные организационные моменты по следующему сезону, а также вопросы судейства.
Нынешний сезон РПЛ стартовал 15 июля 2022 года. Заключительные матчи чемпионата запланированы на 3 июня.