Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Мальорка
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Альмерия
Футбол. Зарубежный
21:30
Ноттингем Форест
Брайтон
Футбол. Зарубежный
21:45
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Эльче
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Барселона
Все события
17:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент РПЛ назвал пиво «инструментом для привлечения болельщиков»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мнением о возможном возвращении пива на стадионы в России. Его слова передает «Чемпионат».

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мне бы хотелось думать, что дело по пиву сдвинулось с мёртвой точки. Сегодня в заседании участвовали все стороны. Были какие-то комментарии против, но большинство, и даже силовой блок, высказались за возвращение пива. У нас есть проблема с посещаемостью, финансированием клуба. Пиво будет инструментом и экономическим, и инструментом для привлечения болельщиков», — сказал Алаев.

Также в разговоре с ТАСС президент РПЛ отметил, что введение системы Fan ID значительно повысило безопасность на стадионах, из-за чего должно теперь стало значительно меньше препятствий для возвращения пива на трибуны.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. На время проведения ЧМ-2018 в России этот запрет был временно снят.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Судьям РПЛ отказали в повышении зарплаты
Президент РПЛ назвал пиво «инструментом для привлечения болельщиков»
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь