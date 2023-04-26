Президент РПЛ назвал пиво «инструментом для привлечения болельщиков»

«Мне бы хотелось думать, что дело по пиву сдвинулось с мёртвой точки. Сегодня в заседании участвовали все стороны. Были какие-то комментарии против, но большинство, и даже силовой блок, высказались за возвращение пива. У нас есть проблема с посещаемостью, финансированием клуба. Пиво будет инструментом и экономическим, и инструментом для привлечения болельщиков», — сказал Алаев.