Президент РПЛ назвал пиво «инструментом для привлечения болельщиков»
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мнением о возможном возвращении пива на стадионы в России. Его слова передает «Чемпионат».
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мнением о возможном возвращении пива на стадионы в России. Его слова передает «Чемпионат».
«Мне бы хотелось думать, что дело по пиву сдвинулось с мёртвой точки. Сегодня в заседании участвовали все стороны. Были какие-то комментарии против, но большинство, и даже силовой блок, высказались за возвращение пива. У нас есть проблема с посещаемостью, финансированием клуба. Пиво будет инструментом и экономическим, и инструментом для привлечения болельщиков», — сказал Алаев.
Также в разговоре с ТАСС президент РПЛ отметил, что введение системы Fan ID значительно повысило безопасность на стадионах, из-за чего должно теперь стало значительно меньше препятствий для возвращения пива на трибуны.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. На время проведения ЧМ-2018 в России этот запрет был временно снят.