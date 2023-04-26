Судьям РПЛ отказали в повышении зарплаты

Соответствующее решение было принято на общем собрании РПЛ, которое проходит в эти минуты в отеле Hyatt Regency в Москве.

«Общее собрание РПЛ не согласовало повышение вознаграждения судьям и инспекторам, работающим на матчах РПЛ. Предложение отправлено на доработку», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне гонорар судьи за каждый матч чемпионата России составляет 115 тыс. рублей. Помощник судьи получает 55 тыс. рублей, резервный судья — 8,7 тыс. рублей, видеоарбитр и его ассистент получают 57,5 и 28,8 тыс. рублей соответственно.