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17:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Судьям РПЛ отказали в повышении зарплаты

Судьям Российской премьер-лиги (РПЛ) не согласовали повышение зарплаты за обслуживание матчей лиги. Об этом сообщается в Telegram-канале РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Соответствующее решение было принято на общем собрании РПЛ, которое проходит в эти минуты в отеле Hyatt Regency в Москве.

«Общее собрание РПЛ не согласовало повышение вознаграждения судьям и инспекторам, работающим на матчах РПЛ. Предложение отправлено на доработку», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне гонорар судьи за каждый матч чемпионата России составляет 115 тыс. рублей. Помощник судьи получает 55 тыс. рублей, резервный судья — 8,7 тыс. рублей, видеоарбитр и его ассистент получают 57,5 и 28,8 тыс. рублей соответственно.

Перед началом сезона судьям обещали поднять зарплаты примерно вдвое весной 2023 года. Так, зарплата главного арбитра должна была возрасти до 200 тыс. рублей.

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