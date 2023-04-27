Сергей Семак: С точки зрения футбола нам ближе Европа
Сергей Семак о том, стоит ли уходить российскому футболу в Азию.
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Сергей Семак о том, стоит ли уходить российскому футболу в Азию.
— Стоит ли российскому футболу уходить в Азию?
— С точки зрения футбола нам ближе Европа. Но здесь вопрос, реально ли это. Играть в любом случае нужно. И, как показала практика, легко не будет нигде. В том же Иране интенсивный, агрессивный футбол. Может, по уровню они нам уступают, но по движению — точно нет. Футбол там развивается. И хорошо.
Здесь важно понять — сколько продлится бан. Есть ли возможность ждать или лучше перейти к другому направлению. Глобально я не считаю переход в Азию катастрофой, — сказал Семак в интервью «Чемпионату».