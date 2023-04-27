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13:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Семак — о работе в другой лиге: На сегодня — нет

Семак о своих перспективах.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Сергей Семак ответил на вопросы Чемпионата о своем будущем:

— Вы близки к завершению пятого сезона. Драйв не утихает?
— Нет.

— Нет ли амбиций попробовать себя в другой лиге?
— На сегодня — нет. Все мысли связаны с «Зенитом». А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне.

— За эти пять лет на вас выходили представители зарубежных клубов? Обозначали интерес?
— Серьёзных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. Ситуация быстро изменилась. Тренерский рынок мониторится. Но здесь важна не только квалификация, но и лига, в которой ты работаешь. Включается коэффициент сложности чемпионата. И момент адаптации к той же Европе.

— То есть история про пять сезонов в одном клубе и не больше — не про вас.
— У каждого свои путь, характер и история. Я же стараюсь не терять мотивацию и работать на максимуме дальше.

— Но неужели нет хотя бы мечты попробовать себя в другой стране?
— Пока нет.

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