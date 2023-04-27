Сергей Семак — о работе в другой лиге: На сегодня — нет
Семак о своих перспективах.
Семак о своих перспективах.
Сергей Семак ответил на вопросы Чемпионата о своем будущем:
— Вы близки к завершению пятого сезона. Драйв не утихает?
— Нет.
— Нет ли амбиций попробовать себя в другой лиге?
— На сегодня — нет. Все мысли связаны с «Зенитом». А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне.
— За эти пять лет на вас выходили представители зарубежных клубов? Обозначали интерес?
— Серьёзных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. Ситуация быстро изменилась. Тренерский рынок мониторится. Но здесь важна не только квалификация, но и лига, в которой ты работаешь. Включается коэффициент сложности чемпионата. И момент адаптации к той же Европе.
— То есть история про пять сезонов в одном клубе и не больше — не про вас.
— У каждого свои путь, характер и история. Я же стараюсь не терять мотивацию и работать на максимуме дальше.
— Но неужели нет хотя бы мечты попробовать себя в другой стране?
— Пока нет.