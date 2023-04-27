Сергей Семак — об инциденте с Дзюбой: Ни на кого никогда не обижаюсь

— После игры с «Локомотивом» мы увидели нерукопожатие Артёма Дзюбы, который посмотрел на вас, но сделал вид, что не заметил. Вам как тренеру хотя бы немного обидно — при вас он неоднократно становился лучшим бомбардиром, а теперь так себя ведёт?

— Работа тренера заключается не в том, чтобы ждать от кого-то благодарности. А в том, чтобы делать свою работу хорошо. Некоторые решения футболистам сложно понять. Это нормально. Самооценка — сложный для любого человека элемент. Что касается моего внутреннего ощущения, то гораздо проще жить в гармонии с собой. И не принимать близко к сердцу такие моменты. У меня нет ни к кому отрицательных эмоций, каждому бывшему игроку благодарность. Ни на кого никогда не обижаюсь. И нет человека, которому я не подал бы руки. У Артёма другой характер, другое воспитание, другие мысли. Каждому в душу не заглянешь, — сказал Семак в интервью «Чемпионату».