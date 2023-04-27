Сергей Семак — о слабом уровне сопротивления «Зениту»: Мы проходим чемпионат более ровно, в отличие от других клубов

Сергей Семак рассказал о том, правильно ли называть «Зенит» гегемоном.

— Если говорить об уровне сопротивления «Зениту» в этом сезоне — он стал слабее?

— Нет. Мы всего лишь проходим чемпионат более ровно, в отличие от других клубов. В плане качества игры — этот сезон точно самый цельный. Но вспомните зиму — «Спартак», можно сказать, наступал на пятки. Их болельщики связывали с этим надежды в борьбе за чемпионство. В прошлом сезоне в такой же ситуации оказалось «Динамо» — до 24−25-го тура держалось за нами. До этого были ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар». Каждый год мы сталкивались с тем, что хотя бы один клуб навязывает серьезную конкуренцию. Другое дело — мы в нужный момент можем собраться и не терять очки. Так что уровень сопротивления остался на достаточно высоком уровне.

Легко нам не бывает. Мы не находимся на две-три головы выше других клубов. Уровень интенсивности остался тем же. Классных игроков стало меньше. Возможно, качество стало ниже, но это не говорит о том, что чемпионат стал менее конкурентоспособным.

— Но при этом вы всё так же отрицаете гегемонию.

— Ни одна команда не идеальна. Невозможно пройти чемпионат России, как и почти любой другой чемпионат в Европе, без поражений. В моём понимании гегемония — это отсутствие конкуренции. Я выше уже говорил, что каждый год у нас есть серьезный конкурент. Или даже несколько. Удерживаться на нашем уровне не очень просто, как многим кажется.