Мостовой: Думаете, я не могу покричать с бровки за два миллона в год?

«Я вот недавно сходил на стадион посмотреть на “Спартак” впервые за несколько лет. Думаете, я снизу не могу постоять, покричать с бровки за полтора‑два миллиона в год, как Абаскаль? Тренируют люди, не игравшие в футбол, что‑то там орут, бегают», — сказал Мостовой.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил клуб летом 2022 года. Он является воспитанником «Севильи», но играл в футбол лишь на любительском уровне, закончив профессиональную карьеру в 19 лет. На данный момент испанцу 34 года.