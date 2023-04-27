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15:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Мостовой: Думаете, я не могу покричать с бровки за два миллона в год?

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой выразил недовольство тем, что команды РПЛ тренирует люди, не игравшие в футбол на профессиональном уровне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

«Я вот недавно сходил на стадион посмотреть на “Спартак” впервые за несколько лет. Думаете, я снизу не могу постоять, покричать с бровки за полтора‑два миллиона в год, как Абаскаль? Тренируют люди, не игравшие в футбол, что‑то там орут, бегают», — сказал Мостовой.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил клуб летом 2022 года. Он является воспитанником «Севильи», но играл в футбол лишь на любительском уровне, закончив профессиональную карьеру в 19 лет. На данный момент испанцу 34 года.

Мостовой завершил профессиональную карьеру в 2005 году и с тех пор ни разу не работал тренером на профессиональном уровне, хотя неоднократно заявлял об амбициях возглавить один из клубов РПЛ. В настоящее время Мостовой является главным тренером команды Медиалиги «Fights Nights».

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