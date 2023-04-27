Игрок футбольного клуба «Урал» Юрий Газинский выбыл до конца сезона. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил президент команды Григорий Иванов.

«Юрий Газинский закончил этот чемпионат. Ждем его в следующем сезоне», — сказал Иванов.

Газинский получил травму плеча в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА, который состоялся 15 апреля. 24 апреля пресс-служба «Урала» сообщила, что полузащитник успешно перенес операцию.