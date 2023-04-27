Газинский выбыл до конца сезона
Футболист «Урала» не вернется в строй до конца сезона-2022/23.
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Футболист «Урала» не вернется в строй до конца сезона-2022/23.
Игрок футбольного клуба «Урал» Юрий Газинский выбыл до конца сезона. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил президент команды Григорий Иванов.
«Юрий Газинский закончил этот чемпионат. Ждем его в следующем сезоне», — сказал Иванов.
Газинский получил травму плеча в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА, который состоялся 15 апреля. 24 апреля пресс-служба «Урала» сообщила, что полузащитник успешно перенес операцию.
В текущем сезоне 33-летний россиянин принял участие в 20 матчах за команду во всех турнирах, на его счету 5 голов и 3 результативные передачи.