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19:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Газинский выбыл до конца сезона

Футболист «Урала» не вернется в строй до конца сезона-2022/23.

УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Урал"

Игрок футбольного клуба «Урал» Юрий Газинский выбыл до конца сезона. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил президент команды Григорий Иванов.

«Юрий Газинский закончил этот чемпионат. Ждем его в следующем сезоне», — сказал Иванов.

Газинский получил травму плеча в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА, который состоялся 15 апреля. 24 апреля пресс-служба «Урала» сообщила, что полузащитник успешно перенес операцию.

В текущем сезоне 33-летний россиянин принял участие в 20 матчах за команду во всех турнирах, на его счету 5 голов и 3 результативные передачи.

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