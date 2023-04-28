Дзюба недоволен зарплатой, которую ему предлагает «Локомотив» в новом контракте

По его информации, в начале этой недели состоялся первый раунд переговоров между сторонами. Обе стороны хотят продолжить сотрудничество, но не могут согласовать детали контракта. «Локомотив» предлагает контракт по схеме «1+1», в то время как Дзюба хочет подписать двухлетнее соглашение.

Также стороны не могут сойтись по заработной плате — «Локомотив» в новом контракте хочет уменьшить размер заработной платы игрока. Ранее в СМИ сообщалось, что Дзюба зарабатывает в «Локомотиве» от 2,5 до 4 млн рублей в месяц.

Ожидается, что стороны согласуют и подпишут новый контракт ближе к окончанию текущего сезона РПЛ.

Также Карпов рассказал, что главным действующим лицом в переходе Дзюбы в «Локомотив» был Леонид Слуцкий. Именно он связался с главным тренером команды Михаилом Галактионовым и убедил его подписать нападающего.