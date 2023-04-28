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13:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба недоволен зарплатой, которую ему предлагает «Локомотив» в новом контракте

«Локомотив» начал переговоры с нападающим команды Артемом Дзюбой о заключении нового контракта. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

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Источник: РИА "Новости"

По его информации, в начале этой недели состоялся первый раунд переговоров между сторонами. Обе стороны хотят продолжить сотрудничество, но не могут согласовать детали контракта. «Локомотив» предлагает контракт по схеме «1+1», в то время как Дзюба хочет подписать двухлетнее соглашение.

Также стороны не могут сойтись по заработной плате — «Локомотив» в новом контракте хочет уменьшить размер заработной платы игрока. Ранее в СМИ сообщалось, что Дзюба зарабатывает в «Локомотиве» от 2,5 до 4 млн рублей в месяц.

Ожидается, что стороны согласуют и подпишут новый контракт ближе к окончанию текущего сезона РПЛ.

Также Карпов рассказал, что главным действующим лицом в переходе Дзюбы в «Локомотив» был Леонид Слуцкий. Именно он связался с главным тренером команды Михаилом Галактионовым и убедил его подписать нападающего.

Дзюба стал игроком «Локомотива» минувшей зимой, вернувшись в РПЛ после неудачной попытки заиграть в чемпионате Турции. На счету 34-летнего нападающего девять сыгранных матчей, в которых он забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.

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