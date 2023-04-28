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13:33 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС рассмотрит несколько заявок на проведение Суперкубка

Место проведения матча еще не определено.

Суперкубок России
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Источник: РИА "Новости"

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает несколько заявок на проведения матча за Суперкубок России. Место будет объявлено не позднее чем за месяц до даты проведения.

«РФС начал собирать заявки. В настоящий момент есть несколько заявок, которые будут рассматриваться. Согласно регламенту, место проведения матча за Суперкубок должно быть объявлено не позднее чем за месяц до даты матча», — сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Президент Российской премьер лиги Александр Алаев заявил, что Суперкубок России пройдет 15 июля.

Предыдущий матч проходил в Санкт-Петербурге, победу в нем одержал «Зенит», обыграв «Спартак» со счетом 4:0.

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