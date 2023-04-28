РФС рассмотрит несколько заявок на проведение Суперкубка

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает несколько заявок на проведения матча за Суперкубок России. Место будет объявлено не позднее чем за месяц до даты проведения.

«РФС начал собирать заявки. В настоящий момент есть несколько заявок, которые будут рассматриваться. Согласно регламенту, место проведения матча за Суперкубок должно быть объявлено не позднее чем за месяц до даты матча», — сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.