РФС рассмотрит несколько заявок на проведение Суперкубка
Суперкубок России
Место проведения матча еще не определено.
Место проведения матча еще не определено.
Российский футбольный союз (РФС) рассматривает несколько заявок на проведения матча за Суперкубок России. Место будет объявлено не позднее чем за месяц до даты проведения.
«РФС начал собирать заявки. В настоящий момент есть несколько заявок, которые будут рассматриваться. Согласно регламенту, место проведения матча за Суперкубок должно быть объявлено не позднее чем за месяц до даты матча», — сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.
Президент Российской премьер лиги Александр Алаев заявил, что Суперкубок России пройдет 15 июля.
Предыдущий матч проходил в Санкт-Петербурге, победу в нем одержал «Зенит», обыграв «Спартак» со счетом 4:0.