«Краснодар» предложил 9 млн евро за участника ЧМ-2022 в Катаре

По информации источника, сербский клуб устроило предложение в размере 9 млн евро, сделанное «быками». Клубу осталось лишь убедить 22-летнего игрока подписать контракт, но тот пока не спешит ставить подпись и рассчитывает дождаться предложений из других чемпионатов.

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В этом сезоне он провел 39 матчей за клуб во всех турнирах. Также на его счету четыре матча за сборную Сербии, с которой он ездил на ЧМ-2022 в Катар.