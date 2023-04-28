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16:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Краснодар» предложил 9 млн евро за участника ЧМ-2022 в Катаре

«Краснодар» близок к трансферу центрального защитника «Црвены Звезды» и сборной Сербии Страхиньи Эраковича. Об этом сообщает Sport24.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, сербский клуб устроило предложение в размере 9 млн евро, сделанное «быками». Клубу осталось лишь убедить 22-летнего игрока подписать контракт, но тот пока не спешит ставить подпись и рассчитывает дождаться предложений из других чемпионатов.

Ранее сообщалось об интересе к Эраковичу со стороны «Зенита».

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В этом сезоне он провел 39 матчей за клуб во всех турнирах. Также на его счету четыре матча за сборную Сербии, с которой он ездил на ЧМ-2022 в Катар.

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