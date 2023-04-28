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16:18 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Сочи» прояснили ситуацию с гражданством Нобоа

В клубе прокомментировали слухи.

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Эквадорский полузащитник футбольного клуба «Сочи» не планирует получать российское гражданство.

«Нобоа неправильно поняли. На данный момент он не собирается получать российское гражданство. Но если у Кристиана появится такое желание, клуб ему поможет. Он живет в России очень много лет. Если он захочет получить гражданство, он получит его очень быстро», — сообщает пресс-служба клуба РИА Новости Спорт.


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