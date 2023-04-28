Овечкин хочет снова сыграть за футбольное «Динамо»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» рассказал о своей готовности еще раз сыграть за футбольный клуб «Динамо». Об этом он рассказал «Матч ТВ».
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» рассказал о своей готовности еще раз сыграть за футбольный клуб «Динамо». Об этом он рассказал «Матч ТВ».
«Я еще только прилетел из Америки. Ну какой футбол? Конечно, мне очень хотелось бы. Но мы должны эту тему детально обсудить и подумать, что будет происходить дальше. Нет-нет, мне нужно подумать, все посмотреть и взвесить. Надо хотя бы быть в физической форме», — сказал Овечкин.
Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб ведет переговоры с игроком о том, чтобы снова вернуть его на футбольное поле. Недавно Овечкин с семьей вернулся в Россию и получил от «Динамо» предложение посетить предстоящую игру чемпионата с «Факелом», где будут проведены торжественные мероприятия в честь столетнего юбилея клуба.
Напомним, что в июне 2022 года Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0). Тогда российский хоккеист провел на поле 12 минут и стал автором первого забитого мяча в матче.
Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо», за который выступал до отъезда в НХЛ с 2001 по 2005 год, а также во время локаута НХЛ в 2012 году.