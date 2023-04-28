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16:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин хочет снова сыграть за футбольное «Динамо»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» рассказал о своей готовности еще раз сыграть за футбольный клуб «Динамо». Об этом он рассказал «Матч ТВ».

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

«Я еще только прилетел из Америки. Ну какой футбол? Конечно, мне очень хотелось бы. Но мы должны эту тему детально обсудить и подумать, что будет происходить дальше. Нет-нет, мне нужно подумать, все посмотреть и взвесить. Надо хотя бы быть в физической форме», — сказал Овечкин.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб ведет переговоры с игроком о том, чтобы снова вернуть его на футбольное поле. Недавно Овечкин с семьей вернулся в Россию и получил от «Динамо» предложение посетить предстоящую игру чемпионата с «Факелом», где будут проведены торжественные мероприятия в честь столетнего юбилея клуба.

Напомним, что в июне 2022 года Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0). Тогда российский хоккеист провел на поле 12 минут и стал автором первого забитого мяча в матче.

Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо», за который выступал до отъезда в НХЛ с 2001 по 2005 год, а также во время локаута НХЛ в 2012 году.

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