Овечкин хочет снова сыграть за футбольное «Динамо»

«Я еще только прилетел из Америки. Ну какой футбол? Конечно, мне очень хотелось бы. Но мы должны эту тему детально обсудить и подумать, что будет происходить дальше. Нет-нет, мне нужно подумать, все посмотреть и взвесить. Надо хотя бы быть в физической форме», — сказал Овечкин.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб ведет переговоры с игроком о том, чтобы снова вернуть его на футбольное поле. Недавно Овечкин с семьей вернулся в Россию и получил от «Динамо» предложение посетить предстоящую игру чемпионата с «Факелом», где будут проведены торжественные мероприятия в честь столетнего юбилея клуба.

Напомним, что в июне 2022 года Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0). Тогда российский хоккеист провел на поле 12 минут и стал автором первого забитого мяча в матче.