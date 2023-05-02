Футболист «Зенита» стал трансферной целью лондонского «Арсенала»
Бразильский нападающий «Зенита» Малком может перейти в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает журналист Педру Алмейда.
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Бразильский нападающий «Зенита» Малком может перейти в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает журналист Педру Алмейда.
Согласно его информации, руководство «канониров» определило бразильца из РПЛ в качестве одной из приоритетных трансферных целей на летнее трансферное окно.
В зимнее трансферное окно Малкомом интересовался француский «ПСЖ». Тогда за переход 26-летнего футболиста «Зенит» потребовал у чемпиона Франции 30 млн евро.
Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны», которая получила за бразильца 40 млн евро. В нынешнем сезоне Малком провел за питерский клуб 31 матч во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал девять голевых передач.