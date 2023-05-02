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11:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Зенита» стал трансферной целью лондонского «Арсенала»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком может перейти в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает журналист Педру Алмейда.

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Источник: Reuters

Согласно его информации, руководство «канониров» определило бразильца из РПЛ в качестве одной из приоритетных трансферных целей на летнее трансферное окно.

В зимнее трансферное окно Малкомом интересовался француский «ПСЖ». Тогда за переход 26-летнего футболиста «Зенит» потребовал у чемпиона Франции 30 млн евро.

Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны», которая получила за бразильца 40 млн евро. В нынешнем сезоне Малком провел за питерский клуб 31 матч во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал девять голевых передач.

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