Футболист «Зенита» стал трансферной целью лондонского «Арсенала»

Согласно его информации, руководство «канониров» определило бразильца из РПЛ в качестве одной из приоритетных трансферных целей на летнее трансферное окно.

В зимнее трансферное окно Малкомом интересовался француский «ПСЖ». Тогда за переход 26-летнего футболиста «Зенит» потребовал у чемпиона Франции 30 млн евро.

Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны», которая получила за бразильца 40 млн евро. В нынешнем сезоне Малком провел за питерский клуб 31 матч во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал девять голевых передач.