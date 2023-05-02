«Спартаку» предложили Марко Николича на пост нового главного тренера команды
Руководству московского «Спартака» предложили рассмотреть кандидатуру серба Марко Николича на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Metaratings.
Руководству московского «Спартака» предложили рассмотреть кандидатуру серба Марко Николича на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, кандидатуру Николича предложили некие посредники. «Спартак» не выразил заинтересованности в его назначении, так как руководство красно-белых полностью доверяет нынешнему наставнику команды Гильермо Абаскалю.
43-летний Николич успел поработать в России с московским «Локомотивом», с которым в 2021 году клуб выиграл Кубок России. По его руководством железнодорожники провели 62 матча, в которых одержали 29 побед, 18 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.
После ухода из «Локомотива» Николич нигде не работал и неоднократно выражал желание вернуться в Россию. В этот период СМИ связывали его имя с возможным назначением в ЦСКА, «Динамо», «Сочи» и «Рубин».
После 25 туров РПЛ «Спартак» имеет в своем активе 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице.