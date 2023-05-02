«Спартаку» предложили Марко Николича на пост нового главного тренера команды

По информации источника, кандидатуру Николича предложили некие посредники. «Спартак» не выразил заинтересованности в его назначении, так как руководство красно-белых полностью доверяет нынешнему наставнику команды Гильермо Абаскалю.

43-летний Николич успел поработать в России с московским «Локомотивом», с которым в 2021 году клуб выиграл Кубок России. По его руководством железнодорожники провели 62 матча, в которых одержали 29 побед, 18 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.

После ухода из «Локомотива» Николич нигде не работал и неоднократно выражал желание вернуться в Россию. В этот период СМИ связывали его имя с возможным назначением в ЦСКА, «Динамо», «Сочи» и «Рубин».