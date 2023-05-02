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13:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартаку» предложили Марко Николича на пост нового главного тренера команды

Руководству московского «Спартака» предложили рассмотреть кандидатуру серба Марко Николича на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, кандидатуру Николича предложили некие посредники. «Спартак» не выразил заинтересованности в его назначении, так как руководство красно-белых полностью доверяет нынешнему наставнику команды Гильермо Абаскалю.

43-летний Николич успел поработать в России с московским «Локомотивом», с которым в 2021 году клуб выиграл Кубок России. По его руководством железнодорожники провели 62 матча, в которых одержали 29 побед, 18 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.

После ухода из «Локомотива» Николич нигде не работал и неоднократно выражал желание вернуться в Россию. В этот период СМИ связывали его имя с возможным назначением в ЦСКА, «Динамо», «Сочи» и «Рубин».

После 25 туров РПЛ «Спартак» имеет в своем активе 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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