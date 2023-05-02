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16:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Малкома опроверг слухи о возможном переходе в «Арсенал»

Агент футболиста опроверг слухи о переходе.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что информация о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в лондонский «Арсенал» является ложью.

«Малком может перейти в “Арсенал”? Это ложь», — сказал Гарсия «Чемпионату».

В зарубежных СМИ появилась информация о том, что Малком попал в сферу интересов «Арсенала». Нападающего рассматривали как вариант усиления состава на следующий сезон.


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 Агент Малкома опроверг слухи о возможном переходе в «Арсенал»
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