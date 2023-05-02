Агент Малкома опроверг слухи о возможном переходе в «Арсенал»
Агент футболиста опроверг слухи о переходе.
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Агент футболиста опроверг слухи о переходе.
Агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что информация о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в лондонский «Арсенал» является ложью.
«Малком может перейти в “Арсенал”? Это ложь», — сказал Гарсия «Чемпионату».
В зарубежных СМИ появилась информация о том, что Малком попал в сферу интересов «Арсенала». Нападающего рассматривали как вариант усиления состава на следующий сезон.